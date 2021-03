Se billedserie Jyllinge Sogn har inviteret alle byens seks institutioner på besøg i Hellig Kors Kirke op til påske. Onsdag var børnene fra Lindehuset forbi. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Det er måske ikke vand til vin, men ungerne er glade: Kirken forvandlede sten til chokoladeæg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det er måske ikke vand til vin, men ungerne er glade: Kirken forvandlede sten til chokoladeæg

Roskilde - 25. marts 2021 kl. 18:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Behørigt påklædt i flyverdrager og med gule refleksveste kommer gruppen på 15 børn trissende ind over betongulvet i Hellig Kors Kirke. De samler sig om det store kobberkors, som står i det ene hjørne af kirken. Korset er fyldt med potter med påskelinjer - for det er jo lige om lidt, at vi igen kan fejre påske.

Ungerne sætter sig ned, flere af dem er travlt optaget med at holde fast i den sten, de har med i hånden. Det er nemlig deres sten, deres lille bidrag til at gøre påsken lidt hyggeligere i en kirke, der lige som så mange andre har det lidt svært i coronatiden.

Men i Jyllinge Sogn har man besluttet at forsøge at sprede påske-glæden ud til institutionerne. Det har kirken gjort ved i mandags at være rundt til alle byens seks institutioner med en kasse med sten, sten-tuscher og en bog om påsken, så der var lidt at muntre sig med i institutionerne, hvor det med ture ud af huset, ikke er lige så let som det plejer.

- Vi valgte at lave en pakke, som var lige til at gå til for institutionerne, så børnene fik sig en lille lokal oplevelse. Vi kunne ikke have institutionerne i kirke til jul, så vi tænkte, at det ville give mening at invitere dem herned til påske i stedet, forklarer Per Holdrup fra Jyllinge Sogns børne- og ungeudvalg.

Per Holdrup siger kort lidt til gruppen af børn, som er kommet på besøg fra Lindehuset. Ugerne har svært ved at bevare koncentrationen på det, som foregår, men Per har en trumf i baghånden.

- Når nu I har afleveret stenene her på tæppet, så kan I gå ned bagved og få et påskeæg med hjem, siger han.

Med et er koncentrationen tilbage, og ungerne får efter tur lagt deres malede sten, og så flytter flyverdragterne sig ned til bordet med påskeæggene, hvor det næste lille dilemma opstår - kan børnene håndtere at gå hånd i i hånd med et påskeæg i den frie hånd hele vejen hjem til børnehaven, 500 meter væk? Pædagogerne tager chancen.

- Det var en rigtig fin tanke fra kirken. Vi har virkelig fået malet, og det med at børnene skulle male til noget, andre kunne bruge, får dem virkelig til at engagere sig. At vi har kunnet læse om påsken var en fin aktivitet, og så snart man siger udflugt, så går det altså også meget nemt med at få alle børnene i tøjet og ud af huset, siger pædagog fra Lindehuset Lisbeth Pedersen.

Vis stenene frem Stenene og korset er i øvrigt placeret ud mod det store glasparti i kirken, som peger mod nord ud mod Nordmarken. Forhåbningen er, at de mange børn måske kan få glæde ved at vise deres sten frem til forældrene gennem ruden, når nu der alligevel skal planlægges en gåtur i påsken.

De seks institutioner, som er inviteret i kirke, er Firkløveren, Hybenhuset, Skovly, Arken, Nordstjernen og Lindehuset. Det er op til institutionerne selv, om de ønsker at gøre brug af invitationen til at lave en lille udflugt til kirken.