Se billedserie Lars Steensen i færd med den første træning i LifeQ's nye lokaler. Piloxing-træningen har dog kørt i nogle måneder ude i det fri og i det virtuelle, siden han og Mette Wedenborg tog skridtet fra foreningstræning til at være herrer i eget hus. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Det er ikke et fitnesscenter - det er Lars og Mette-træning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Det er ikke et fitnesscenter - det er Lars og Mette-træning

Roskilde - 13. september 2021 kl. 16:41 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er ikke et rigtigt fitnesscenter, Mette Wedenborg og Lars Steensen lige er åbnet på Byleddet i Roskilde industri- og fitnesskvarter.

Læs også: Jeannette er gået fra træning hjemme i carporten til at få eget studio

LifeQ er lidt noget andet end de mange andre træningstilbud, der gennem en årrække er poppet op i området. De fokuserer på holdtræning inden for piloxing, som er en sammentrækning af pilates og boksning. Det er måske ukendt for mange, men kombinerer den højintense boksetræning med den mere statiske syre- og smidighedstræning fra pilates.

Nok så vigtig er den personlige atmosfære, hvor medlemmerne har et fællesskab og altid kan være sikre på at kende træneren.

- Det er Lars og mig, du støder ind i - og det er det hver gang, siger Mette Wedenborg.

Tæt på kunderne Parret er sprunget ud i at åbne deres eget træningskoncept med både fysisk og online træning efter at have undervist i Himmelev-Veddelev Gymnastikforening (HVG) gennem 11 og 6 år.

De har ledt meget efter det rigtige sted, og det har de fundet i de centralt beliggende lokaler på Byleddet, hvor virksomheden Sonion senest har haft til huse.

- Det har været supervigtigt at finde noget tæt på, hvor vi har vores kunder. Det skal passe ind i deres hverdag, at man hopper på cyklen eller tager den på vej hjem fra arbejde eller bare logger på hjemmefra, siger Lars Steensen.

Med hjemme i stuen LifeQ har til at begynde med lidt over 50 medlemmer, hvoraf mange er kommet med fra deres træning i HVG. De tager også noget af foreningsånden med sig og er ikke gået solo på grund af uenigheder, men fordi de gerne vil have deres eget med den fleksibilitet og selvbestemmelse, det giver.

De startede egentlig med LifeQ allerede i juli og har de første måneder kørt med træning forskellige steder ude i det fri. Det begyndte de allerede på i foreningsregi, da corona satte en stopper for indendørs træning.

Det samme gælder den virtuelle træning, hvor medlemmer kan følge med hjemme fra dagligstuen og kommunikere direkte med træneren. Det er blevet et fast element i form af hybridtræning, hvor der både er deltagere til stede fysisk og virtuelt.

Hybridtræningen betyder, at de kan have medlemmer fra både Slagelse og Jylland. For nogen er det bare måden, de kan presse en træning ind i et travlt familie- og arbejdsliv.

- Jeg har selv været singlemor, fra min datter var to til 10, og man er bundet derhjemme. Så det er en måde at være på alligevel, siger Mette Wedenborg.

Stille træning i det fri LifeQ fortsætter også med de udendørs træninger, som kan finde sted i parker og på byens pladser.

Her benytter de sig af »silent fit«. Det vil sige, at deltagerne har hovedtelefoner på, hvor de kan høre både træningsmusikken og instruktøren højt og tydeligt uden at genere omgivelserne.

- Boomboxe er nogen glade for - og nogen er ikke så glade for dem, som Lars Steensen konstaterer.

Udendørstræningen er ikke kun et sommerfænomen, men vil også fortsætte, når der står februar i kalenderen.

- Fandeme ja. Det handler om at tage tøj på, så det bliver vi ikke skræmt af. Det er kun en time, så er det klaret, og man kan tage hjem i bad, siger Lars Steensen.

Fuld tid ved siden af De har startet LifeQ, fordi de brænder for træningen. De skal ikke leve af det, for begge har fuldtidsjobs ved siden.

Så der bliver nok at se til med 8-10 hold om ugen plus ekstra events - alt sammen på egen hånd.

- Der er ikke aflysninger i LifeQ. Så er det den anden, der overtager træningen, og så må man køre tre timer i træk. Sådan er det, siger Lars Steensen.

relaterede artikler

Nyåbnet fitnesscenter lukkede efter 10 dage 25. marts 2020 kl. 18:33