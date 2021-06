Det vakte glæde blandt publikum til Summer Days? åbningsaften, at Alien og ko var blandt dem. Her stiller Christian Vinter op til en af de mange fotograferinger. Foto: Lars Ahn Pedersen

Det er ikke Roskilde Festival, men Alien og ko var der, og så er alt godt

Roskilde - 25. juni 2021 kl. 14:20 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Gensynsglæden var ikke til at tage fejl af, da publikum til Summer Days fik øje på Alien og ko i deres midte. For de uindviede har det oppustelige rumvæsen, der forgriber sig på en sagesløs og lige så oppustelig ko, fået ikonisk status, siden det første gang var med på Roskllde Festival i 1999. Faktisk er Alien og ko blevet så meget et ikon, at det har fået en prominent placering i museet Ragnarocks særudstilling om festivalen.

I år er der ingen Roskilde Festival, og det var der heller ikke sidste år, så for at undgå to år med uvirksomhed har festivalen lanceret begivenheden Summer Days, der byder på otte dage med musik på Dyrskuepladsen fordelt hen over to uger fra torsdag til lørdag.

Der sælges dog højst 1000 billetter til hvert arrangement, og man køber til de enkelte dage, da der ikke er partoutbilletter. Der er heller ingen campingplads, så stemningen er meget langt fra Roskilde Festival.

Summer Days er arrangeret af Roskilde Festival og foregår i det område, hvor scenen Gloria ligger. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix

Publikum holdes adskilt Det mærkes allerede ved ankomsten til Dyrskuepladsen. Normalt er det ikke til at komme til for biler og festivalgæster, men denne gang er det kun til at få øje på små grupper af mennesker, der kommer gående ad Maglegårdsvej, og på den store p-plads holder der kun en håndfuld biler. Der er selvfølgelig kø ved indgangene, men det skyldes mere, at der skal tjekkes coronapas, og selv det tager ikke særlig lang tid.

Heller ikke inde på pladsen er der den store trængsel, fordi den er blevet delt op i to sektioner med plads til 500 i hver, og de holdes adskilt under hele arrangementet. Godt nok er hegnet mellem sektionerne ikke højere end, at en nogenlunde adræt hækkeløber kan springe over det, så derfor står der vagter for at sikre, at det ikke sker. De holder også øje med, at publikum fra de to sektioner ikke begynder at sludre for meget med hinanden hen over hegnet.

Folk er renskurede og pæne i tøjet, fordi de kommer hjemmefra i stedet for fra en smadret teltlejr. Der er få, som er udklædte, der er ingen urinlugt i luften, toiletterne er ikke stoppede, og langt det meste af tiden er der ikke engang kø til dem.

Et fåtal af publikum til Summer Days havde valgt at klæde sig ud. Resten så ud som om, de kom hjemmefra, hvilket de sådan set også gjorde. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix

Fylder ikke meget 1000 mennesker fylder i det hele taget ikke meget på Dyrskuepladsen. Det er mindre end, hvad der kommer til kræmmermarkedet på en regnvejrsdag. Roskilde Festival har da også valgt at bruge den hal, der plejer at rumme festivalens mindste scene, Gloria, til Summer Days-koncerterne.

Gloria bliver ofte hurtig fyldt under festivalen, men til Summer Days er siderne fjernet, og hele hallen anvendes i stedet for kun to tredjedele af den. Det betyder, at der er rigelig med plads i de to sektioner, så det er muligt at holde afstand, hvis man ikke føler sig tryg ved at stå for tæt på andre.

Åbningsaftenen var i forvejen en af dem, der ikke var udsolgt, og det kan ses. Mens der nok er tæt på de 500 i den forreste sektion, er der gabende tomt i den bageste sektion, hvor der kun opholder sig et sted mellem 200 og 300. Til gengæld er det dem, der får glæde af at være i selskab med Alien og ko, for det er til denne del, at to af ikonets »fædre« har købt billet.

De er et populært indslag og må igen og igen stille op til fotografering, og flere får også lov at holde stangen, der bærer de oppustelige figurer, som ikke er helt lette at få fat på længere.

- Det plejer at være alien, der er svær at skaffe, men denne gang var det koen, der var problemet. Det lykkedes dog at få fat på fem styk, siger Christian Vinter, som også har billet til Summer Days lørdag den 3. juli.

Martin Busk (tv) og Christian Vinter sad på trappen til dommertårnet på Dyrskuepladsen og gjorde Alien og ko klar, inden de gik ind til Summer Days. De har også billet den 3. juli. Foto: Lars Ahn Pedersen

Gode festivalminder Christian Vinter er til Summer Days sammen med Martin Busk, og de har masser af gode festivalminder takket være Alien og ko.

- Der var et år, hvor Per Vers (tidligere konferencier på Orange Scene, red.) spurgte, hvem blandt publikum der havde 10-års jubilæum? Derefter spurgte han, hvem der havde 15-års, og da han kom til 20, kom Alien og ko op på scenen, hvorefter han prøvede at knalde med den, fortæller Martin Busk.

I 2017 spillede symfoniorkesteret Copenhagen Phil på Arena på Roskilde Festival, og her indtog Alien og ko også en hovedrolle.

- Jeg gav Alien og ko til dirigenten, og han brugte den til at dirigere med under »Champagne-galoppen«, griner Christian Vinter.

Alien bliver pustet op. Foto: Lars Ahn Pedersen

Moderne dans Så, nej, Summer Days er ikke Roskilde Festival, men Alien og ko ender alligevel ikke med at være alene om at stå for noget af den skævhed, man også forbinder festivalen med.

Mellem to koncerter kommer et hold dansere fra det moderne dansekompagni Corpus ind på pladsen og begynder at opføre deres performance »Corpus Episodes: Home #2« foran et forundret publikum.

Dansen foregår helt uden musikledsagelse, hvilket blot er med til at understrege det fremmede element. Undervejs begynder danserne også at bevæge sig ind mellem publikum, mens de sidder og spiser eller står og snakker.

En enkelt gæst falder for fristelsen til at løbe hen og binde snørebåndet på en af dansernes sko, der er gået op, men straks løber en anden hen og løsner snørebåndet igen, før den første går tilbage for at gøre skaden god igen. Alt sammen mens en vagt står parat til at gribe ind, hvis publikum forstyrrer danserne for meget.

Og lige dér føles det lidt igen som at være på Roskilde Festival.

Dansekompagniet Corpus skabte lidt festivalstemning, da de opførte deres performance »Corpus Episodes: Home #2« forskellige steder på pladsen. Foto: Lars Ahn Pedersen

