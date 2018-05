Det bliver sjovt: Se Danmark-Peru på storskærm på Stændertorvet

- Vi har valgt at støtte, at fodbolden kommer til at fylde Stændertorvet denne weekend. Det kan jo blive en folkefest, når vi alle kan følge Danmarks åbningskamp mod Peru lørdag den 16. klokken 18, siger formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen.

- Stændertorvet har også sidste år haft besøg af DBU Tour, og det var en rigtig hyggelig begivenhed. Jeg kan kun opfordre alle fodboldglade - og dem er vi jo mange af - til at komme forbi og være med til at lege med bolden, siger Claus Larsen.

DBU Tour '18 strækker sig over to dage:

VM i Straffe foregår den 15. juni og er for alle over 18 år. Du deltager ved at stille med et hold på fem spillere, hvoraf én af spillerne også står på mål. Reglerne er simple: det gælder om at sparke bolden i kassen fra straffesparkspletten. Alle semifinalister fra turneringen i Roskilde går videre til finalestævnet, som spilles i København den 15. juli. Hold til VM i straffe tilmeldes på dbu.dk/dbutour. Det koster 400 kroner per hold.