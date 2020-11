Morten Skovmøller har været en del af Gorm Hansen A/S i 30 år, og da han i 2012 blev ny ejer og direktør efter stifteren Gorm Hansen, blev hans hustru Iris Skov Hovmøller ansat som HR- og administrationschef. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Det blev i familien - men bare i en anden familie

Dette er året, hvor Gorm Hansen A/S havde masser at fejre. I 2020 er det for eksempel 50 år siden, at entreprenørvirksomheden blev stiftet, og det er også 30 år siden, at den nuværende ejer og direktør Morten Hovmøller blev ansat.

Derudover skulle det fejres, at virksomheden efter 49 år på en gård ved Vindinge sidste år flyttede ind i et nyt domicil på Lykkegårdsvej i Roskilde, og endelig er Gorm Hansen A/S blevet nomineret til Roskilde Erhvervspris, lige før fristen for indstillinger udløb. Men fejringerne må vente, så længe det ikke kan lade sig gøre at være mange forsamlet.