En 20-årig mand ville give politiet tørt på med graffitiværket »ACAB« (all cops are bastards). Han følte sig sikkert bekræftet, da en betjent i civil pågreb ham. Foto: Carsten Lysdal

Det blev han ikke gladere for politiet af

En 20-årig graffitimaler var blevet så ond i sulet over politiet, at han mandag aften valgte at spraye ACAB - »all cops are bastards« - på en væg på Ringstedgade.