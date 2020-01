Efter 10 års forgæves forsøg på at realisere et underjordisk formidlingscenter for Roskilde Domkirkes kulturarv, går fonden bag nu efter at rykke ind på øverste etage af det tidligere Duebrødre Hospital, i dag Byens Hus. Foto: Steen Østbjerg

Det blev for dyrt: Domkirken opgiver at gå under jorden

Roskilde - 17. januar 2020 kl. 19:19 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan ikke lade sig gøre at rejse fondspenge til at finansiere et besøgscenter for Roskilde Domkirke i en ny underjordisk bygning. Det har Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke sandet efter mange års forsøg. Derfor vil den nu oprette besøgscenteret på øverste etage i det gamle Duebrødre Hospital, som i dag er en del af Byens Hus. For at det skal lade sig gøre, har fonden nu søgt Roskilde Kommune om politisk opbakning til at gå videre med en fælles vision i samarbejde med Byens Hus.

Planerne om et underjordisk formidlingscenter blev lanceret i 2010, men 86 millioner kroner af de samlet 115 millioner skulle søges i fonde, og de har ikke åbnet pengekasserne. Det har været for dyrt og konkurrencen for stor, så nogle fonde har derfor foreslået at finde en eksisterende bygning til formålet i stedet for at grave centeret ned under Fondens Bro med indgang i Rådhuskælderens have. Det er kun det tidligere Duebrødre Hospital, som ligger lige ved siden af den oprindeligt planlagt placering, der er fundet egnet.

Kan noget andet Umiddelbart kan det lyde som en mindre attraktiv løsning, men det bliver det ikke nødvendigvis ifølge David Høyer, der er direktør i fonden bag domkirkecenteret.

- Vi får mulighed for nogle andre ting, blandt andet for at indgå i et tættere fællesskab med andre aktiviteter, der er med til at løfte den samlede oplevelse. Det kan godt være, vi ender med færre traditionelle udstillingskvadratmeter, men dels er der andre måder at tænke formidling på, og dels vil der være andre gevinster i et samarbejde med de øvrige aktører, som vi kan skabe værdi sammen med. Det er også en gevinst for oplevelsen af domkirken, hvis vi kan være med til at åbne den historiske bymidte for turisterne, samtidig med at det er en gevinst, at eksempelvis turistbureauet indgår i Byens Hus, så turisterne får samlet flere ting på et sted, siger han.

Ingen færdig løsning David Høyer kan ikke give et nærmere bud på, hvordan et formidlingscenter skal indrettes på anden sal i Byens Hus. Økonomiudvalget behandler forslaget den 22. januar, og giver de tilsagn, går der en proces i gang.

- Det ville være præmaturt at komme med et bud på en løsning nu, for det er et helt hus, vi skal have til at hænge sammen. Nu siger vi, at vi tror på, der er mulighed for at skabe besøgscenter i en eksisterende bygning, der skaber gevinst for os selv og de øvrige aktører ved at samle forskellige funktioner, som vores turister også benytter sig af, siger David Høyer.

I en pressemeddelelse har fonden nævnt nogle af de muligheder og samarbejder, formidlingcenteret kan opnå i Byens Hus. I turistkontoret kan de besøgende købe billetter til domkirken, når de har fået formidlet verdensarven, og samtidig kan de få inspiration til andre oplevelser i byen. Derudover har Byens Hus fat i borgerne, som dermed får lettere ved at blive klogere på domkirken. Derudover kan formidlingscenteret nyde godt af at nærheden til Rådhuskælderen og Grundsmag, da domkirken ikke selv har ambitioner om at drive restauration. Af andre gevinster bliver også nævnt sammentænkning af driftsaktiviteter og dobbeltudnyttelse af arealer.

