Det blå flag vejrer igen på Vigen

Det er forståeligt, hvis borgmester Tomas Breddam (S) gik fra Vigen med følelsen af at være lidt en rockstjerne, da han onsdag eftermiddag var med til at hejse det blå flag.

Inden havde Tomas Breddam i en lille tale fortalt pigerne, at Roskilde Kommune skal have tilladelse til at hejse det blå flag af Friluftsrådet, og de skal igen spørge en international jury, for reglerne gælder i hele verden.

- Hvis du er på ferie i Grækenland, så kan du også møde et blåt flag. Og så er det en god strand at være på, svarede Tomas Breddam pædagogisk, da en pige spurgte, om det blå flag også var gældende i Grækenland.

Tomas Breddam fortalte også, at Roskilde Kommune i år har besluttet at gøre noget ekstra for, at folk smider deres cigaretskodder i en skraldespand. Der bliver på Vigen, samt ved Himmelsøen og på Roskilde Havn, opsat nogle skod-stemmebokse, hvor man får et spørgsmål, når man putter sit skod i et hul.