Det allerværste vil være at gå glip af sidste skoledag

Roskilde - 06. maj 2020 kl. 16:41 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter næsten to måneder derhjemme og med kun et par uger til sidste skoledag regner Mathilde Elmenhoff og Jessica de Blanck ikke med at komme tilbage på Viby Skole, før deres folkeskoletid er slut.

De går i 9.a og har været henne på skolen for at hente alle deres ting, og det var en underlig følelse at stå i det tomme klasselokale og tage sin egen lille afsked.

- Det var en helt vemodig følelse, at man skulle sige farvel til det. Vores klassebillede hang stadig i klassen. Det var lidt sørgeligt, siger Jessica de Blanck, der senest var i skole dagen efter statsministerens pressemøde den 11. marts, hvor de kun var tre i klassen.

Glædet sig siden 0. Jessica de Blanck og Mathilde Elmenhoff taler på vegne af hele klassen, når de siger, der især er én ting, de er skuffede over. At gå glip af sidste skoledag!

- Jeg har nærmest set frem til det siden 0. klasse, sukker Mathilde Elmenhoff.

- Det er jo det, man har glædet sig til i så lang tid, og så bliver det bare aflyst, udbryder elevrådsformanden Jessica de Blanck og slår ude med armene.

De har allerede købt kostumerne til den 22. maj. Mathilde skulle være Minnie Mouse, og Jessica skulle være cowgirl.

De fniser lidt ved bemærkningen om, at de da stadig kan klæde sig ud. Det hører sig jo til ved den store sidste skoledag, hvor de skulle kaste karameller på og feste med de andre 9.klasser.

- Vi har købt karameller til de små. Det er også lidt synd for dem, for det er jo også en dag for dem, der ikke stopper i skolen, siger Jessica de Blanck.

Sidste år aflyste politikerne den traditionelle

sidste skoledag-fest, så eleverne holdt i

stedet deres egen i Folkeparken i Roskilde.

I år må eleverne se i øjnene, at de nok går

helt glip af sidste skoledag.

Noget skal der ske Hvis det skulle blive tilladt at være 100 samlet efter 11. maj, kan de stadig samles med de to andre 9. klasser. Det regner de ikke med, men de kommer stadig at mødes med klassen.

- Vi er kun 20 i klassen, så vi kan nok lave et eller andet. Det vil være ærgerligt at stoppe uden at kunne sige farvel til alle, siger Jessica de Blanck.

Når der bliver skrevet om sidste skoledag, kommer der mange vrantne kommentarer fra de voksne. Eller »hate«, som Mathilde bare kalder det. Begge piger mener ikke, at de voksne sætter sig ind i, hvad sidste skoledag betyder for dem

- De forstår ikke, at det er det, vi ser frem til. Og det kommer ikke igen.

- Det er den måde, vi siger farvel til hinanden, siger hun.

Efter sommerferien skal Jessica de Blanck på htx og Mathilde Elmenhoff på handelsskole. De håber ikke, at coronareglerne også kommer til at pille ved introen, hvor de skal rystes sammen i klasserne.

- Det bliver i hvert fald underligt at starte op, hvis det skal være med onlineundervisning, siger Mathilde Elmenhoff.