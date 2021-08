Sådan så det ud, da Musicon Designmarked fandt sted i Hal 7 første gang i efteråret 2019. I weekenden 14.-15. august vender markedet tilbage i Hal 9, men samtidig vil der også være aktiviteter andre steder på Musicon, så publikum får en helhedsoplevelse. Foto: WUM

Send til din ven. X Artiklen: Designmarked vender tilbage efter næsten to års ufrivillig pause Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Designmarked vender tilbage efter næsten to års ufrivillig pause

Roskilde - 04. august 2021 kl. 17:06 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Da Musicon Designmarked blev holdt første gang i efteråret 2019, regnede arrangørerne Peter Wallbohm Olsen og Marius Øvrum fra den lokale design- og lampevirksomhed WUM, at de snart ville være tilbage med det næste marked i bydelen i Roskilde. Men sådan kom det ikke til at gå, og derfor er det først i weekenden den 14.-15. august, at Musicon Designmarked finder sted for anden gang.

Årsagen til den næste to år lange pause er selvfølgelig corona, der gjorde, at markedet i foråret 2020 måtte aflyses. I første omgang blev det skubbet til september 2020, men det kunne heller ikke lade sig gøre, og i stedet holdt WUM en pop-up udgave af Musicon Designmarked i Hal 9.

Designmarkedet blev flyttet til pinsen 2021, og i mellemtiden var det planen at holde et julegavemarked i slutningen af november 2020, men igen nægtede corona at slippe sit greb, og ingen af delene blev til noget. Men nu skal det endelig være.

- Denne gang lykkes det! Og markedet bliver dobbelt så stort som det i 2019, siger Peter Wallbohm Olsen.

Rift om datoerne WUM var næsten lige flyttet ind i Containerstriben på Musicon, da Peter Wallbohm Olsen og Marius Øvrum besluttede, at de ville holde et designmarked inspireret af de markeder, de havde været på i udlandet.

- Vi syntes, det var oplagt at stable noget på benene herude. Faciliteterne var til det, og vi havde fået opbygget et godt netværk i udlandet. For eksempel har vi Elena fra Polen, der designer sko, med på designmarkedet, fordi vi udstillede sammen med hende i Tyskland, og hun ville gerne komme hertil. Ellers har vi både lokale udstillere og designere fra hele landet. Aflysningerne har gjort, at nogen er sprunget fra undervejs, men andre er til gengæld kommet til, siger Peter Wallbohm Olsen.

Hvor det første marked blev holdt i Hal 7, finder det kommende designmarked sted i den store Hal 9, hvor Søjlepladsen også kommer i brug. Samlet set vil der være omkring 60 forskellige designere og brands med på markedet inden for tøj, sko, tasker, smykker, møbler, boliginteriør, keramik, brugskunst, plakater etc.

- Vi kunne godt have tænkt os at holde markedet senere, fordi vi stadig er lidt tæt på sommerferien. Men Hal 9 er virkelig booket i efteråret, så det viser, at der er mange, som har fået øjnene op for Musicon, siger han.

Musicon Designmarked arrangeres af design- og lampevirksomheden WUM, der holder til i Containerstriben på Musicon. Bag virksomheden står Peter Wallbohm Olsen (tv) og Marius Øvrum. Foto: Kenn Thomsen

Helhedsoplevelse Til forskel fra sidst vil det ikke kun være omkring Hal 9, at der sker noget på Musicon den weekend.

- Vi prøver at bygge en masse op udenom sammen med de andre aktører på Musicon. For eksempel har Ragnarock markedsdage under halvtaget, og jeg synes, det er fedt, at de byder ind, siger Peter Wallbohm Olsen, som i forvejen har et samarbejde med museet, da WUM har designet lamper til udstillingen om Roskilde Festival.

Derudover vil der i den samme weekend være fernisering i Kunstsmedjen og aktiviteter i Containerstriben, mens kunstnerne i Formhuset er både med inde i Hal 9 og huset bagved.

- Når vi har en butik med kunsthåndværk og design på Musicon, er det oplagt at have dem med, siger Peter Wallbohm Olsen.

På Søjlepladsen vil der være foodtrucks med street food, og der vil også være musik på pladsen med Sagen-Kjølby-Vadsholt Trio, som spiller lørdag klokken 12.30. Koncerten er arrangeret i samarbejde med Musicon Bydelsforening.

- Ved at aktivere bydelens aktører forsøger vi at sikre, at der er supplerende tilbud, der gør, at publikum får en helhedsoplevelse. Det afgørende er dog, at udstillerne har en god omsætning, så de kommer igen, siger Peter Wallbohm Olsen, som håber, at det fremover bliver muligt at holde Musicon Designmarked to gange om året.

Corona har i flere omgange spændt ben for Musicon Designmarked i både 2020 og 2021, men nu ser det ud til at lykkes. Foto: WUM