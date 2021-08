Se billedserie Peter Wallbohm Olsen er medejer af lampevirksomheden WUM på Musicon, som også står bag Musicon Designmarked. De håber, at markedet fremover kan finde sted to gange om året. Foto: Kristian Jørgensen

Designmarked går efter mere

Roskilde - 14. august 2021 kl. 15:33 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

I denne weekend er det kun anden gang Musicon Designmarked løber af stablen, men arrangørerne har allerede ambitioner om at give det større gennemslagskraft.

Læs også: Designmarked vender tilbage efter næsten to års ufrivillig pause

Markedet fandt sted første gang i 2019 og blev sidste år aflyst af corona. Fremover håber arrangørerne fra den lokale lampedesigner WUM at skrue op for kadencen.

- Forhåbningen er, at vi kan køre det et par gange om året og med løbende udskiftning af udstillere. Så kan vi præsentere nye varer, så man har lyst til at komme tilbage og finde spændende udstillere og nye produkter, siger Peter Wallbohm Olsen, der driver WUM sammen med Marius Øvrum.

Markedet har 49 stande med i alt 60 udstillere fra hele landet - og en fra Polen, der alle kommer med deres eget kvalitetsdesign.

Folk skal blive hængende Den slags markeder har Roskilde - og andre byer uden for København - ikke andre af, men det tror arrangørerne, der er basis for.

Og på Musicon er der gode faciliteter for det. Designmarkedet er rykket ind i den rummelige Hal 9, men spiller også sammen med andre aktører på Musicon.

Gæsterne kan også købe mad eller shopppe i Containerstriben, se udstilling i Kunstsmedjen og lægge vejen for Ragnarock eller Hal 12. Markedet forsøger at videreføre den ånd af lokalt sammenhold, der fra starten har været i Musicon-bydelen.

- Det skulle gerne være sådan, at folk kan bruge flere timer herude, så de efter markedet måske kan gå ud og købe en lokal øl eller lokal kaffe. Vi skal gøre gøre hinanden bedre og skabe et lokal synergi, siger Peter Wallbohm Olsen, der med WUM har designet lamper for Roskilde Festival og Ragnarock.

Når markedet formentlig bliver halvårligt åbner det også mulighed for et samarbejde med designlinjen på Roskilde Festival Højskole, der på nuværende tidspunkt venter på et nyt hold elever.

Godt for designerne Også for udstillerne er det kærkomment med et marked, der fokuserer på design. En af de lokale udstillere er snedker og designer Christian Winther Johannsen, der fremstiller borde formet som en omdrejningshyperbel.

- Det er meget godt, for der er mange udstillere, og niveauet er højt. Om det kan bære to gange om året, det må vi vente og se, siger han.

For ham er markedet en mulighed for at vise sit design frem for mulige nye kunder, som ikke opdager det i Designcenter Roskilde eller på hans egen hjemmeside.

- Det er en kærkommen lejlighed til, at en masse mennesker kan kigge på det. Èn ting er at have en hjemmeside, men her kan du gøre gøre sådan her, siger designeren, mens han føler og trommer på et af sine små træborde.

Musicon Designmarked finder sted i Hal 9 på Musicon den 14.-15. august. Søndag er der åbent klokken 10-17.

