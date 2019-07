Designerstole doneret til julemærkehjem

- Vi har enorm stor respekt for det arbejde, som personalet på Julemærkehjemmet Liljeborg hver dag udfører - og den rejse, som børnene her er på. Vi er derfor også utrolig glade for, at vi måtte få lov til at forskønne de fantastiske rammer med nogle af vores møbler. Vi er ikke i tvivl om, at det er det helt rigtige sted, at stolene er kommet hen - og vi håber, at de vil bringe glæde i hverdagen for både beboerne og de ansatte på Julemærkehjemmet, siger Ole Kiel, som er direktør i FDB Møbler.