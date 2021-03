Se billedserie For første gang i en del år har Fugleværnsfonden nu brugt afbrænding som naturpleje i deres reservat ved Gundsømagle Sø. Afbrændingen fandt sted søndag, hvor der i øvrigt var særdeles velbesøgt på stier og broer i reservatet. Foto: Natur360

Send til din ven. X Artiklen: Derfor var der flammer i fuglereservatet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor var der flammer i fuglereservatet

Roskilde - 23. marts 2021 kl. 18:03 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Gæster i naturreservatet ved Gundsømagle Sø i Østrup kunne søndag opleve meterhøje flammer fordelt ud over to af reservatets enge, østengen ved Østrup og gåseengen midt i reservatet.

Flammerne var helt med vilje og ganske kontrollerede og af en helt speciel grund.

- Vi prøver at skabe bedre levebetingelser for de arter, hovedsageligt plantearter, men også insekter, som lever i de områder, vi kalder for lysåbne. Det er fx orkideer, men også mange andre arter, som trives i våde enge. De arter er pressede rundt om i landet og også ved Gundsømagle Sø. Ved søen oplever vi nemlig, at rørskoven går frem, og det er jo godt for de fugle og andre dyr, som lever der, men det er skidt for andre arter, siger Søren Ring, biolog og naturforvalter i Fugleværnsfonden, som ejer reservatet ved Gundsømagle Sø.

Må hjælpe naturen I et forsøg på at holde rørskoven i skak er der sommergræsning på engene i reservatet, men det er ikke nok til at holde rørskoven fra at brede sig.

- Det er typisk ikke nok på de meget våde områder, der ville vi have brug for helårsgræsning, men det er arealerne ved Gundsømagle Sø for små til. Det er typisk i ydersæsonen, at kvæg så vil søge ud og spise tagrørene i de våde områder. Men i ydersæsonerne har vi intet kvæg på folden. Og da vi ikke har naturligt forekommende planteædere som elg, vildsvin eller bæver i området, så må vi hjælpe naturen på vej og prøve at efterligne deres forstyrrelser og der er afbrænding en mulighed, siger Søren Ring.

Særtilladelse Der må normalt kun brændes af til midt i marts, men i år har Fugleværnsfonden fået tilladelse til at brænde af frem til 1. april. Afgrænsningen af aktiviteten sker for at beskytte dyrelivet. Efter 1. april vil der være godt gang i livet i rørskoven, og i bunden vil padderne være i aktivitet, og ingen ønsker at brænde fuglereder eller padder af.

Det er første gang i en årrække, at afbrændningen bliver brugt som løsning i reservatet.

- Vi har ført slået tagrørene, men det er dyrere at bekæmpe dem på den måde end at brænde af, siger Søren Ring.

Det var naturkonsulentfirmaet Natur360, som stod for bekæmpelsen.

relaterede artikler

Billeder: Gå planken ud i en af Sjællands største rørskove 09. oktober 2020 kl. 14:09