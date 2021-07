På sydsiden af Københavnsvej mellem Østre Ringvej og motorvejen er arbejdet med supercykelstien afsluttet, men der går endnu nogle måneder, før trafikanterne får hele vejen tilbage i det indadgående spor. Foto: Steen Østbjerg

Derfor trækker stort vejarbejde ud

Derfor trækker stort vejarbejde ud

Roskilde - 15. juli 2021 kl. 05:23 Af Steen Østbjerg

Somme tider skal det være skidt, før det bliver godt, og det har til tider været rigtig skidt på Københavnsvej i Roskilde, hvor der er ved at blive lavet supercykelsti på strækningen mellem motorvejen og Østre Ringvej, så vejindsnævringer, skiftende vognbaneforløb og kødannelser har været en del af dagens orden siden november.

Og den slags prøvelser bliver trafikanterne på en af byens mest befærdede indfaldsveje udsat for en rum tid endnu, selv om arbejdet egentlig skulle have været afsluttet før sommerferien. På sydsiden af vejen er tingene færdige, men på nordsiden døjer trafikanterne ind mod Roskilde stadig med de midlertidige forhold.

- Efter den oprindelige plan skulle vi have været færdige nu, men der er nogle ting, der har drillet derude, så det har trukket ud i længere tid, end vi regnede med, siger Ivan Hyllested Pedersen, Roskilde Kommunes chef for veje og grønne områder.

Tegninger passede ikke En af overraskelserne var, at de rør og ledninger, der ligger i jorden, lå andre steder end ventet.

- De lå ikke, hvor de skulle være ifølge tegningerne. Det betød blandt andet, at en gadelampe stod midt i en vandledning, så der har været nogle ting, der skulle flyttes først, før man kunne komme videre, og det er baggrunden for en del af forsinkelsen, siger Ivan Hyllested Pedersen.

En anden overraskelse var, at bærelaget under vejen og fortovene ikke var så solide som forventet og derfor har måttet bygges op fra grunden for at sikre lang levetid til den ny vej. Så det hele bliver godt, men det bliver formentlig først engang i begyndelsen af foråret, at entreprenørmaskinerne og betongrisene er væk fra Københavnsvej.

Den ventede entreprenørerne nogle overraskelser, da de stak spaden i jorden på Københavnsvej, hvor langtfra alle ledninger lå, som tegningerne viste. Foto: Steen Østbjerg

Dyrere supercykelsti De uforudsete udfordringer betyder formentlig også, at supercykelstien på den strækning bliver dyrere at anlægge. Hvor meget ekstra, det kommer til at koste kommunen, har Ivan Hyllested Petersen dog ikke noget skråsikkert bud på, blandt andet fordi projektet gennemføres i tæt samarbejde med Fors, som benytter lejligheden til at lægge nye rør i vejen.

Alt efter karakteren af de ekstra udgifter kan regningen falde med en større eller mindre del hos den ene eller den anden bygherre.

De næste etaper af supercykelstien helt til kommunegrænsen ligger længere inde ad Københavnsvej. Tanken er, at den inderste del af vejen skal omdanne til bydelsgade med større forbindelse til bymidten.

I den netop vedtagne helhedsplan opereres også med midterheller og andre elementer, som endnu ikke har fundet vej til budgettet, men selv om der kan blive tale om en hård prioritering af anlægsbudgettet næste år, er der meget, der taler for, at i hvert fald supercykelstien bliver etableret.

Projektet er nemlig delvist finansieret af midler, som kommunen har søgt fra puljer - puljer til fremme af cyklisme og til at sikre en bedre fremkommelighed for busserne, og den medfinansiering vil bortfalde, hvis politikerne skulle beslutte at udskyde projektet.

