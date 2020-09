Derfor er der rør over vejen: Vandværk skal teste nyt anlæg

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, er flere gange blevet spurgt, hvorfor der er rør over Slæggerupvej ved deres vandværk. Forklaringen er, at HOFOR er i gang med at bygge et blødgøringsanlæg til værket ved Marbjerg, og arbejdet er nu nået så langt, at anlægget skal indkøres. Indkøringen er en testperiode, som skal gennemføres for at sikre, at anlægget virker, som det skal, og leverer den korrekte vandkvalitet.