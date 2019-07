Coromatics administrerende direktør Søren Schønnemann (tv.) med beviset for nomineringen til Roskilde Erhvervspris, som han fik overrakt af Jesper Steen Christensen fra Danske Bank. Bag dem ses en af de nødgeneratorer, som Coromatic leverer til sine kunder, så de er sikret en stabil strømforsyning. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Derfor er Coromatic en Roskilde-virksomhed

Roskilde - 09. juli 2019 kl. 14:14 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan man være kandidat til Roskilde Erhvervspris, når ens hovedkontor ligger i Odense? Ja, lyder svaret fra Coromatics administrerende direktør Søren Schønnemann, som selv har sin daglige gang i afdelingen på Præstemarksvænge i Roskilde.

Læs også: De sikrer strømmen og dataene

- Officielt set har vi hovedkontor i Odense, men ledelsen sidder i Roskilde, og cirka 70 ud af vores 132 medarbejdere arbejder også her, siger han.

Når Coromatic ifølge sin egen hjemmeside er en fynsk virksomhed, er det af historiske årsager, for svenske Coromatic Group begyndte sit indtog i Danmark med at købe Scanpocon i Odense, inden turen i 2013 kom til Atek i Roskilde. To år senere blev de danske afdelinger slået sammen under navnet Coromatic A/S.

- Det var vist også noget med, at man var bange for at miste sine jyske kunder, hvis det hed sig, at Coromatic var blevet en »københavner-virksomhed«, siger Søren Schønnemann.

Når Søren Schønnemann er lidt uklar på forhistorien, skyldes det, at han selv kun har været administrerende direktør for Coromatic A/S siden den 2. maj og kom fra en stilling som CCO i LanguageWire A/S. Så i stedet giver han æren for nomineringen til Roskilde Erhvervspris til sin forgænger Michael Petersen, som i løbet af sine otte år i jobbet formåede at få virksomheden til at vokse fra 22 ansatte til 132. Michael Petersen sluttede desuden af med at levere et regnskab, hvor årsresultatet efter skat endte på 17,1 millioner kroner mod 1,2 millioner kroner i 2017.

- Michael Petersen udfordrede erhvervslivet i Roskilde på visioner om bæredygtighed ved at spørge, hvor vi vil hen, og hvor Roskilde kan få en førende position på området. Så jeg tror, det er en anden årsag til nomineringen, siger Søren Schønnemann.

