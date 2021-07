Derfor bærer Roskilde-kunstners skulptur et blåt plaster

- Behovet for Covid-19-vacciner til frontpersonale i hele verden er stadig stort og akut - og det har alvorlige konsekvenser. Derfor arbejder vi aktivt for at vaccinere voksne i de fattigste lande, så de igen kan tage sig af børnene. Men vi kan ikke gøre det alene, siger Karen Hækkerup, generalsekretær i Unicef.

Flere kendte danskere, virksomheder og endda seværdigheder vil i den kommende tid bære et lyseblåt plaster, der markerer støtte til Unifces kampagne for den global vaccinealliance COVAX, hvis mål er at vaccinere frontpersonale over hele verden.

- Det ligger i THEZINKER universets DNA at arbejde positivt for et fælles bedste, og derfor er det også helt naturligt for os at bakke op om denne indsats for at hjælpe frontpersonalet i verdens fattigste lande, der lige nu har desperat brug for vores hjælp. Der ligger et vigtigt stykke arbejde foran os alle i den sammenhæng, og ZINKGLOBAL - DEN GLOBALE VISIONÆR lægger med glæde arm til initiativet og udbredelsen af kendskabet til det, siger Kim Michael.