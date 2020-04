Der var en hage ved overrækkelsen

Værsgo. Veddelev Strands Lystbådehavns formand Frank Høyer Rasmussen (tv) fik overrakt Sikker Havn-flaget af direktøren for Foreningen Lystbådehavne i Danmark Jesper Højenvang, som benyttede en lang redningshage for at holde afstand. Foto: Kenn Thomsen

