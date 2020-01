1. januar trådte en ny lov om hestehold i kraft. Den gør, at faciliteterne hos Roskilde Rideklub nu er ulovlige, og der skal bygges om for fem millioner kroner. Den nye lov rammer ifølge Danmarks Rideforbund 80 procent af landets rideskoler. Foto: Thomas Olsen

Der skal være højt til loftet i Roskilde Rideklub - ellers er det ulovligt

De vil gerne uddanne Roskildes unge piger til at tage ansvar, til at deltage, til at følge love og regler, til at være aktive borgere. Men samtidig må de mange engagerede mennesker i Roskilde Rideklub også konstatere, at så snart de træder ind i den gamle facilitet på Sct. Jørgensbjerggård, så overholder klubben ikke loven.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her