Der er færre passagerer med busserne for tiden, så Movia har skåret i antallet af afgange på hele Sjælland. Det rammer også busserne i Roskilde. Foto: Lars Kimer

Der skæres i busafgangene under coronakrisen - sådan kører din bus

Roskilde - 30. marts 2020 kl. 13:06 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

50 millioner kroner i tabte passagerindtægter på hele Sjælland om ugen. Det er den virkelighed, som har ramt Movia med corona-krisens indtog. Roskilde går ikke ram forbi, og derfor reduceres antallet af busafgange nu. Nogle busser kører efter feriekøreplanen, andre efter lørdagskøreplanen på hverdage.

Det anbefales, at du tjekker hjemmesiderne dinoffentligetransport.dk eller rejseplanen.dk for detaljer.

Movia har anbefalet, at de to største busruter i Roskilde by, 201A og 202A, kører efter ferieplanen, hvilket betyder, at enkelte afgange, i det der engang kunne kaldes for myldretid, aflyses. De andre bybusser, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 og 212, kører som normalt.

Har nok chauffører Fordelen ved at reducere i kørslen fra hverdagskøreplan til feriekøreplan og eventuelt til lørdagskøreplan er, at hvis mange chauffører bliver syge hos Umove - som kører busserne- mindskes risikoen for, at der ikke er chauffører nok til at betjene alle afgange. Ved den foreslåede model for Roskilde vurderer Movia på nuværende tidspunkt, at der er chauffører nok.

Der vil være ulemper ved skift til lørdagskøreplan for busserne i Roskilde, da blandt andet morgenbetjeningen forringes, så man fx ikke kan nå at møde klokken syv på Roskilde Sygehus med bus fra Trekroner og Svogerslev. Der vil ikke være aftenafgange på andre end 201A og 202A.

Følgende »landbusser« kører ind til videre normalt: 215, 216, 220 og 358.

De regionale ruter, 240, 123 og 600S, overgår også alle til feriekøreplanen, så der udgår myldretidsafgange primært om morgenen.

217 er undtagelsen Blandt landbusserne er der en enkelt undtagelse. Det er rute 217, Jyllinge-Gundsømagle-Veksø. Den kører, så længe landet er lukket ned, efter lørdagsplanen, hvilket betyder, at der er afgang hver anden time fremfor hver time.

Det betyder, at første afgang fra Jyllingecenteret er klokken 8.05 mod normalt klokken 6.05, og sidste afgang fra Jyllinge er 18.05 mod normalt 19.05. Årsagen til, at 217 kører lørdagsplan er, at den kører fra et garageanlæg i Egedal Kommune, hvor alle andre busser er skiftet til lørdagskørerplan.

Fire ruter kører ikke Fire buslinjer stopper med at køre i denne tid. Det er ruterne 233 mellem Roskilde Station og Sagnlandet, og det er ruterne 226, 227 og 231.

Der vil som følge af de færre passagerindtægter blive en større udgift til busdriften i Roskilde end normalt. Det er for tidligt at give et bud på størrelsesorden, lyder det i en orientering fra forvaltningen til politikerne i klima- og miljøudvalget.