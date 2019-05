Roskilde Lærerforenings formand, Tina Svarre Hasselager, er først og fremmest glad for at få et loft over lærernes undervisningstid. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Der følger ingen penge med lærernes nye aftale

Roskilde - 21. maj 2019 kl. 13:28 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun i 15 kommuner står lærerne lige nu til ikke at have faste rammer for deres arbejdstid, når næste skoleår begynder. En af dem er Roskilde, men nu får lærerne også her den arbejdstidsaftale, som har været til diskussion siden 2013.

Fra kommunens side har det hele tiden været en forudsætning for en læreraftale, at den er udgiftsneutral. Det overholder den indgåede aftale.

Det væsentligste punkt for lærerne er, at der er sat et loft for undervisningstiden på 26 lektioner eller 780 timer om året. Det ændrer ikke stort på, hvordan det allerede ser ud for de fleste lærere i kommunen.

- Det er nogenlunde, som det er nu - plus minus. Jeg håber på, at vi ved at sikre den ramme også sikrer fremadrettet, at man ikke bare kan skrue på undervisningstimetallet, hvis skolelederen kommer i økonomisk bekneb, siger Tina Svarre Hasselager, formand for Roskilde Lærerforening.

Enhedslisten har længe været bannerførere for en læreraftale, som partiet bragte på banen i forbindelse med lærerkonflikten for seks år siden.

Partiets økonomiudvalgsmedlem, Henrik Stougaard, kalder den indgåede aftale »afsindigt meget bedre« end den, der var fremme for små to år siden, som rummede forringelser for lærerne.

- Denne her aftale rummer en række forbedringer i forhold til status quo, og derfor er den ok, siger Henrik Stougaard.