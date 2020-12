Der er guld i bakken - og kommunen er træt af det

Roskilde Kommune ligger på en grusbunke, og fra politisk side er man træt af, at kommunen bliver gennemgravet på kryds og tværs. Roskilde vil nu råbe Christiansborg op i sagen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Roskilde - 04. december 2020 kl. 06:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Skal der være flere grusgrave ved Vindinge og Tjæreby? Roskilde Kommunes klima- og miljøudvalg mener at svaret på spørgsmålet er nej. Men det bestemmer udvalget ikke. Det er suverænt en beslutning som træffes af Region Sjælland, da det er regionerne, som har ansvaret for udlægning af grusgrave.

Alligevel prøver Roskilde Kommune med et høringsssvar som godt må skrue ned for grusgravningen i Roskilde. En tur ud i månelandskabet syd for Roskilde by afslører veje som er dækket af et fint hvidt lag støv og beboerne tæt på grusgravene har i en del år højlydt fortalt hvad de mener om at hive grusstøv med ind i lungerne når de er hjemme.

Region Sjælland lægger i deres nye graveplan op til at Vindinge Graveområde med to arealer nord for Stærkendevej og et nyt område øst for Tjæreby i Greve Kommune, som kan skabe mere tung trafik i retning af Køgevej, for ingen forestiller sig, at gruset i Greve skal ind igennem Tune for at komme væk fra området.

- Region Sjælland har i deres nye råstofplan fjernet en række såkaldte »interesseområder« - altså områder, hvor de fremover måske vil grave grus - og det er i og for sig fint.

Men de har samtidig foreslået, at udvide grusgravningen med to arealer nord for Stærkendevej i Vindinge og de har udlagt et nyt stort interesseområde i Greve Kommune lige på kommunegrænsen øst for Tjæreby, som kan skabe endnu mere tung trafik i Roskilde Kommune. Hvis vi skal reducere generne for borgerne i de berørte områder, så anbefaler vi, at disse områder ikke udlægges til indvinding af grus«, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

Sammen med dette omtaler Region Sjælland, at man kan bruge grusgravene til andre aktiviteter, fx anlæg til behandling af genbrugsmaterialer. De nævner også, at der kan åbnes for, at råstofgrave i visse tilfælde kan få tilkørt materialer fra andre råstofgrave, så kvaliteten af gruset bliver bedre.

- Ingen af delene synes vi er en god idé, da det vil forlænge levetiden af grusgravene og det vil give endnu mere tung trafik med lastbiler«, siger udvalgsformanden.

Udvalget har også diskuteret, om arealer ved Viby og Svogerslev bør udtages af planen, som ventes endelig vedtaget i foråret 2021. Her var det dog kun Venstre, som råbte højt og dermed blev der ikke enighed i udvalget om at gøre noget for at få de tog områder ud af Regionens Råstofplan.

Roskilde Kommune deltager i at tilrettelægge en råstofkonference den 26. januar 2021 for Folketingets politikere. Fokus er, at få en landsdækkende råstofstrategi, som fordeler byrderne mere ligeligt. Borgmester Tomas Breddam deltager som taler på konferencen.