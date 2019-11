Betina Nesbit og datteren Freja mindes deres far og farfar til den ene af to allehelgensgudstjenester i Jakobskirken søndag. Foto: Jens Wollesen

Der er gode grunde til at vise sin sorg

60 navne bliver læst op af præsterne Mogens Ohm Jensen og Marianne Pedersen, og i kirkerummets ene hjørne har de fremmødte tændt et helt lille hav af lys, mens de har sendt en tanke til himlen, det hinsides, intetheden, eller hvor de nu tænker, at deres kære er taget hen efter denne verden.

Jakobskirken er næsten fuld til gudstjenesten søndag morgen. En stor del af de cirka 100 mennesker er ikke faste kirkegængere, men er dukket op til allehelgensgudstjenesten for at mindes en af deres elskede, som er gået bort i årets løb.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her