Se billedserie Den fysiske kontakt er ikke den samme, men ellers bliver der arbejdet hårdt på at holde alting kørende på bedste beskub i kommunens ældrepleje. Foto: Thomas Olsen

Der bliver tænkt hurtigt i ældreplejen i denne tid

Roskilde - 03. april 2020

Et par dage efter et nødråb fra Alzheimerforeningen fik Roskilde Kommune oprettet et nødtilbud til de demente, der sidder derhjemme og bliver fortvivlede, mens deres pårørende bliver slidt ned.

Sådan opstår der løbende problemstillinger i kølvandet på coronakrisen, som kommunen og ikke mindst ældreplejen skal tage sig af.

- Vi tænker hurtigt i denne her tid, for der er selvfølgelig mennesker, der reagerer. Blandt andre demente, hvor man ikke altid kan forklare, hvorfor tingene ikke er, som de plejer, siger Morten Gjerskov (S), formand for sundheds- og omsorgsudvalget.

Det gælder også andre områder i kommunen såsom sociale tilbud, hvor der kan sidde mennesker med angst, som har behov for, at verden er genkendelig.

Ældre på skype

På kommunens plejecentre kører det ifølge Morten Gjerskov, som det skal, bortset fra smitteudbruddet på Plejecenter Trekroner. Han er voldsomt imponeret over, hvordan medarbejderne knokler for at holde trit med dagens situation.

- Det har godt nok vist sig, at vi har en ældrepleje, der er superskarp. Hold op, hvor er de dygtige. Man kan øve sig, så godt man kan, men det er altså noget andet, når man står i situationen, siger udvalgsformanden.

For mange ældre og deres pårørende er det også en svær tid, fordi de ikke kan besøge få besøg på plejecenteret. Også det har man forsøgt at finde en løsning på.

- Der er mange medarbejdere på plejecentrene, der hjælper med skypeforbindelse, så de ældre i højere grad har mulighed for at have kontakt og ikke være helt så alene, siger Morten Gjerskov.