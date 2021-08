Arbejdet med Jyllinge Privatskole udsprang af hele skoledebatten i Jyllinge, hvor de to folkeskoler blev slået sammen administrativt. Men efter to år må bestyrelsen og styregruppen sande, at Jyllinge Privatskole ikke bliver til noget i denne omgang. Foto: Lars Kimer

Der bliver ingen Jyllinge Privatskole

Roskilde - 13. august 2021 kl. 17:12 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Bestyrelsen og styregruppen bag Jyllinge Privatskole måtte fredag indse, at der ikke var nok børn skrevet op til, at projektet kunne realiseres. Det skriver bestyrelsen og styregruppen i et Facebook-opslag fredag eftermiddag.

Her står der blandt andet, at der oprindelig var mere end 250 interesserede i skolen, men antallet af reelle tilmeldinger matcher på nuværende tidspunkt slet ikke dette antal.

De forældre, som har betalt 500 kroner for at få skrevet deres barn op på skolen, vil få pengene refunderet. Det kommer til at ske manuelt, så det kan tage noget tid.

Skolen havde en deadline, som hed den 31. juli, da skolen i august skulle betale en afgift til Undervisningsministeriet, hvis skolen skulle have lov til at gå i drift fra august 2022.

Kitt Lybech Bay på vegne af bestyrelsen og styregruppen udtalte for godt en måned siden til DAGBLADET, at forældrenes tilbageholdenhed med at melde deres børn ind i skolen kunne skyldes, at skolen endnu ikke havde en lokation.

Arbejdet med Jyllinge Privatskole begyndte for cirka to år siden og udsprang af hele skoledebatten i Jyllinge, hvor de to folkeskoler blev slået sammen administrativt.

Det gav en masse usikkerhed om, hvor børnene reelt skal gå i skole, og derfor begyndte en gruppe at undersøge mulighederne for en privatskole.

I Facebook-opslaget skriver bestyrelsen og styregruppen, at de holder skolens mailadresse åben, hvis der skulle sidde nogle ildsjæle, som har lyst til at fortsætte projektet.

