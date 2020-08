Denne skurvogn vækker stor glæde: Efter 17 måneder kom håndværkerne igen

Det var bestemt ikke ment sarkastiskt, at håndværkerne fra Aarsleff blev mødt af flere flag i hækkene, da de trillede ned ad Svanevænget i Jyllinge Nordmark. Her til morgen, den 11. august, genåbnede byggepladsen for det kystsikringsprojekt, som har ligget stille, siden det for præcis 17 måneder siden blev standset af en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet den 11. marts 2019, hvor kommunens VVM på projektet blev kendt ugyldig.

- Det er skønt at se, at Aarsleff igen er her hos os. Der var flere på vejen, som havde sat flag op. Det betyder rigtig meget at se dem igen. Jeg har også fået flere emails fra familier i området, som bare gerne vil fortælle, at det betyder rigtig meget for dem at se, at projektet igen kører, siger Philip Lange Møller, formand for digelaget for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, i Egedal Kommune.