Lørdag aften ved 20-tiden er det slut for Katrine Ohlendorff med at være anonym. Der toner hendes glade væsen nemlig frem på tv-skærmen, når DR1 blænder op for niende sæson af Den Store Bagedyst. Og den 31-årige roskildenser er med. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Den store bagedyst: Mon Katrine kører med rouladen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den store bagedyst: Mon Katrine kører med rouladen?

Roskilde - 03. oktober 2020 kl. 07:42 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Når niende sæson af »Den store bagedyst« lørdag aften løber over skærmen på DR1 for første gang, så bliver det med en Roskildes af mest lokale beboere på skærmen.

Hun er vokset op i Jernbanegade og Himmelev, har gået på Absalons Skole og Roskilde Gymnasium, og i sin studietid boede hun i Trekroner. Når ikke hun »kaster« om sig med ingredienser i det lille køkken i lejligheden på Fælledvej, så kaster hun om sig med gode råd til Roskilde Håndbolds U19-kvinder, på Roskildes Håndbolds 3. seniorhold eller som lærer på Roskilde Gymnasium, hvor hun underviser i dansk og oldtidskundskab.

Castings Efter et hav af castings og interview er 31-årige Katrine Ohlendorff en af de bare 10 personer, som kom igennem nåleøjet til det meget populære program. Til at begynde med var rundt regnet 300 valgt ud til de første castings i København og Aarhus.

- Jeg husker præcist, hvor jeg var, da jeg fik at vide, at jeg skulle til casting. Jeg stod i gymnasiets hal efter en gang kollegavolleyball. Jeg var rimelig rundt på gulvet. Beskeden var, at jeg skulle medbringe noget, jeg havde bagt. Det var rimelig nervepirrende, siger Katrine Ohlendorff.

Begge hendes forældre er levnedsmiddelteknikere, og hun har derfor været meget med i køkkenet som barn.

Hvis du vild med kager så findes der et dansk magasin med navnet "Lækkerier". Det er naturligvis et meget læst blad hjemme hos Katrine. Foto: Per Christensen

- Jeg forbinder det med noget rigtig hyggeligt. Jeg tror også, at når folk ser programmet, får de fornemmelsen af, at jeg er sådan en person, der godt kan lide at hygge.

Så er der roulade Ved den sidste casting var der Katrine nok lidt heldig, for udfordringen var roulade, og er der noget, hun har bagt mange af, så er det roulader.

- Jeg var bestemt ikke utilfreds. Vi havde dog ikke tid til at få en mousse til at sætte sig, så flødeskum var okay. Den fik også marengs på toppen og nogle forgyldte brombær. Jeg var ikke helt tilfreds, for det var nærmest umuligt at piske marengsen stiv. Vi var castinghold nummer to, og vi var enige om, at redskaberne ikke var gjort ordentlig rene, for ingen af os kunne piske den forbandede marengs stiv. Det var under min standard, så jeg fandt en spand med isomalt og lavede sådan et sukkerslør, som kom oven på, så var der ingen, der så den lidt flade marengs, griner hun.

På det tidspunkt have Katrine stadig syv minutter tilbage af castingtiden, og de skulle udnyttes.

- Jeg tog nogle rosenblade, og sammen med forgyldte brombær fik jeg skabt nogle fine blomster, fortæller hun.

En som Danmark vil i køkkenet med Efter castingen havde hun en rigtig god fornemmelse, for flere af de andre castingdeltagere var imponerede over det, hun havde skabt.

- Jeg var stadig rystende nervøs. Jeg lå i min seng en onsdag, og så ringede telefonen. Det var redaktøren, som fortalte, at jeg skulle være med, og det har uden sammenligning været det vildeste, sjoveste og skønneste, jeg har været med til. 2020 har jo været skør på mange måder. Men 14 timer om dagen i et varmt telt ved Klausholmslot ligger helt oppe på toppen af listen. Og det har været hamrende morsomt at lave tv. Og her skal vi jo alle være typer, som Danmark kan lide at være i køkkenet med. Der er ingen, som er castet til at være skurken eller kællingen.

Som med kager, så må ting godt matche hjemme hos Katrine, der som en naturlig ting i verden har gjort mange af sine lækre kjoler til en feature i sin stue. Og hvorfor egentlig gemme dem væk, når nu de pynter? Foto: Per Christensen

Nu er det endelig nu Programmerne blev optaget færdig i forsommeren, så Katrine har ligesom de andre deltagere måttet gå og gemme på hemmeligheden. Men nu stiger interessen.

- Min kolleger på jobbet har hele tiden vidst, at jeg var med. Jeg skulle jo have lidt fri fra job, mens vi optog. Og nu er det hver dag, at jeg bliver mindet om det på arbejde. Interessen er faktisk ret overvældende.

Ser det med mor og far Og Katrine skal selv se programmet på lørdag aften klokken 20. Det bliver hjemme hos hendes mor, som er hendes diametrale modsætning.

- Jeg husker, da jeg fortalte min mor, at jeg skulle være med. Hedes første reaktion var »Ej, det mener du ikke, Katrine!«. Det er så typisk min mor. Hun ville aldrig melde sig til et tv-program, griner Kathrine Ohlendorff.

Men lørdag aften klokken 20 putter Katrine sig i sofaen hjemme i Himmelev for at se første afsnit sammen med sin mor Margit og sin far Robert.

- Vi skal jo se, hvordan det går. De har jo ikke set programmet eller ved, hvordan det går. Det bliver spændende, siger hun.

Det er lørdag aften klokken 20 på DR1, at det igen er kagetid.