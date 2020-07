Poul Andersen - 70 år i dag - er muligvis i gang med at sætte en kuriøs rekord, eftersom han er tæt på at have foretaget 500 vielser. Det er der næppe mange andre viceborgmestre, der har. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Den runde ridder: Viceborgmester fylder 70 år

Roskilde - 25. juli 2020 kl. 13:04 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I politik får man ofte flere fjender end venner. Det gælder nu ikke for viceborgmester Poul Andersen (S). Selv om han har været i politik siden 1989, er det nærmest kun venner, han får øje på, når han lader blikket glide rundt på kollegerne i byrådet.

Livet er for kort til at skabe fjender, synes han. Hvor andre er kantede, er han rund. I stedet for at finde forskelle og konflikter, vil han hellere bygge bro mellem modsætninger og få dem til at mødes. Det har han gjort hele livet som skolelærer, og det har han også praktiseret som politiker, hvor han uden store armbevægelser er den olie, der får tingene til at glide.

Det gør han også som viceborgmester. I to valgperioder i træk har han haft jobbet som viceborgmester. En af de tilbagevendende opgaver i den forbindelse er at stå for de borgerlige vielser, som også andre kan forrette, men han tager med glæde en stor del af dem.

- En borgmester har nok at se til, så hvis jeg kan aflaste lidt om lørdagen, gør jeg det gerne. Jeg er nu oppe over 450 vielser. Det tror jeg ikke, der er mange viceborgmestre, der kan prale med! griner Poul Andersen, som regner med at nå sin vielse nummer 500 måske allerede i år.

Omhu Når han kender tallet så præcist, er det, fordi han har lavet sit eget lille regneark, og det er meget kendetegnende for Poul Andersen. Han er omhyggelig og grundig i alt, hvad han foretager sig, hvad enten det er slægtsforskning, historie eller filateli, han fordyber sig i. Sidstnævnte er han begyndt at beskæftige sig mere med igen, efter han blev pensioneret for otte år siden.

- Dengang havde jeg ét job. Nu har jeg to, siger han med reference til tjansen som formand for Røde Kors' Gundsø-afdeling, som han påtog sig for snart fem år siden. Og det er et tidskrævende arbejde, for det indebærer også, at han er leder for de 140 frivillige, som siden 1996 har drevet Røde Kors-butikken i Jyllingecentret.

- Det kneb med at finde en, der ville tage et ulønnet job på 40 timer om ugen, så vi er tre, der har delt det mellem os, og jeg er så daglig leder af forretningen torsdag og lørdag ud over at være formand for hele foretagendet. Det kræver en del, når der er så mange frivillige, der skal arbejde sammen, men når man taler pænt, får man det til at fungere, siger Poul Andersen.

Foregangsforening Han er selv ret stolt over, at Røde Kors Gundsø har været direkte årsag til, at Røde Kors fremover kommer til at spille en aktiv rolle i beredskabet i tilfælde af fx oversvømmelser, som beboerne i Jyllinge Nordmark kun kender alt for godt til.

- Røde Kors har aldrig haft en civil national funktion i forhold til beredskabet, men i Røde Kors Gundsø lavede vi en beredskabsplan, som er ved at blive kopiret ud over hele Danmark. Det betyder fx, at vi skal tage imod de spontane, der kommer, og at vi skal gå fra dør til dør, sådan som vi gjorde i Nordmarken i forbindelse med stormen Ingolf - ikke for at evakuere folk, men for at fortælle dem, at de skulle holde sig parat. Dér kan vi aflaste politiet og beredskabet, siger Poul Andersen.

Røde Kors Gundsøs initiativ er ikke gået ubemærket hen. Selv Hendes Majestæt Dronningen er udmærket klar over, hvordan tingene er opstået, og det ved Poul Andersen, for det var en af de ting, de talte om, da han sidste år var i audiens efter at være blevet slået til ridder af Danneborg, da han havde 25 års jubilæum som byrådsmedlem.

Drengehjemmet Poul Andersen har boet i Jyllinge siden drengeårene, de sidste 35 år på det gamle Værebro Drengehjem, som bogstaveligt talt ligger på kommunegrænsen mod Egedal og har jord i begge kommuner og i tre sogne. Med 13 tønder land og 3000 kvadratmeter under tag er der nok at se til på en ejendom, der fra 1600-tallet har været landevejskro, og siden 1932 drengehjem, indstiftet af Landsforeningen for Forsømte Børns Frelse. Senere overtog Roskilde Amt stedet og solgte det i 1985, da det var blevet overflødigt som institution, og så købte familien Andersen det.

Stedets historie fortæller han gerne om, og der kommer jævnligt besøg af mænd, der selv boede på drengehjemmet.

- Jeg har lige haft besøg af en mand, som kom med sine 13 børn og børnebørn, og de fik hele historien tilbage til 1377. De havde aldrig hørt den sammen, og der var helt stille, da de fik den. Det er jo skønt. Han var glad for at have været her, men det er ikke alle. Der er også nogle, der går i stå midt på gårdspladsen og græder, når de pludselig bliver mindet om alt det, de har været udsat for, siger Poul Andersen.

Drengehjemmet er stadig til at kende, men sat fuldstændig i stand og lavet til boliger, hvor store dele af Andersen-klanen holder til. Det er også her, lørdagens 70-årsfødselar fejrer dagen - på terrassen, hvor de 30 nærmeste er inviteret til frokost.

