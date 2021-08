Roskildes mange frivillige en helt afgørende for det gode kultur- og fritidslivliv i kommunen, mener Jesper Kejlhof. Foto: Jan Partoft

Den konservative Jesper Kejlhof: En selvfølge at bidrage til samfundet

Roskilde - 21. august 2021

- For mig er det en selvfølge, at man også skal bidrage til samfundet, når man kan. Alle skal prøve at klare sig selv, men vi må også holde sikkerhedsnettet under dem, der ikke kan.

Sådan definerer Jesper Kejlhof sit politiske ståsted som 'social konservativ. Han er opstillet som nummer 4 på partiets liste ved det kommende valg til Roskilde Byråd og har dermed en pæn chance for at blive valgt.

Ikke mindst på grund af sin store kontaktflade til mange ander mennesker gennem det omfattende frivillige arbejde, som han deltager i - lige fra Domsognets Menighedsråd og til organisationen Børns Voksenvenner i Roskilde.

- Som ung støttede jeg faktisk Venstre i Uffe Ellemanns tid. Men da Anders Fogh tog over, kunne jeg ikke lide hans nye stil, der var alt for hård efter min smag. Så passede de Konservative bedre til mig, fordi de har en mere 'social profil'.

- I virkeligheden hænger det nok også sammen med den opdragelse og aktivitet, som jeg har haft i mange frivillige foreninger, hvor man også møder forskellige udsatte mennesker og ser deres problemer, forklarer Jesper Kejlhof.

For hurtig i kassen

Når Kejlhof ser på Roskilde i dag, er det ikke mindst den omfattende frivillige indsats i kulturlivet, der glæder ham.

- Her er en af kommunens allerstærkeste sider, som vi skal gøre alt for at bevare og udvikle, siger han.

Til gengæld mener han, at Roskilde ikke gør det godt nok i forhold til f.eks. de unge og andre, som lever 'på kanten af samfundet'.

- Vi er alt for hurtige til at 'putte dem i en eller anden kasse', med tilskud eller behandling på en institution. I stedet bør vi se mere på den enkeltes mulighed for at kunne klare sig. mener han.

Mere for domkirken

I en lang perioder har Kejlhof været formand for det udvalg under Domsognets Menighedsråd, der arbejder for at udbrede kendskabet til den flotte bygnins status som 'verdensarv' ifølge FN's kulturelle verdensorganisation UNESCO.

- Efter min mening har vi her i kommunen været alt for dårlige til at gøre roskildenserne bekendt med denne vigtige anekendelse, og der er også gået mange år, uden at vi har fået et nødvendigt besøgscenter.

- Derfor går Roskilde fortsat glip af en meget omfattende turisme, der vil give et stort bidrag til byens handelsliv, både i butikkerne, i restauranterne og på hotellerne. Her ligger store indtægter og mange jobs og venter, hvis vi kan blive enige om at udnytte disse muligheder, mener Jesper Kejlhof.

Han har fået indgørt den årlige 'verdensarvs-dag' i Roskilde og håber, at det kan forbedre forståelsen blandt roskildenserne.

- Alle ved, hvor stor betydning Festivalen har for vores by, men domkirken er faktisk lige så vigtig som global attraktion. Roskilde bør gøre lige så meget for et besøgscenter ved sin verdenskendte domkirke, som man har gjort for at få et nyt vikingeskibs-museum, siger han.

Den frivillige by

For Jesper Kejlhof udgør Roskildes mange frivillige en helt afgørende styrke i kommunen. De har været med til at skabe et stærkt kultur- og fritidslivliv, som er en af byens stærke sider.

- Men de skal have gode vilkår, som det også hidtil har været tilfældet.

- Uden de frivillige ville vi ikke have den samme dejlige by og kommune. Så dem kan vi slet ikke undvære, når man som jeg ønsker et dejligt Roskilde at leve i, forklarer Jesper Kejlhof.

tk Blå bog

Navn; Jesper Kejlhof

Født: 1968.

Vokset op i Svogerslev

Faderen var uddannet fotograf og sælger i grafisk udstyr, mens

Moderen var hjemmegående.

10 år på Lynghøjskolen i Svogerslev

Derefter tre år og HH-eksamen på Roskilde Handelsskole.

Udlært i Danske Bank.

Arbejdede så 10 år indenfor finanssektoren

Administrationschef i flere organisationer for frivillige.

Nu på hovedkontoret hos Danske Handicaporganisationer i Høje-Taastrup.

Medlem hos FDF siden 14 års-alderen.

Medlem af De Konservative gennem mere end 20 år.

Næstformand i Domsognets Menighedsråd.

Har arbejdet meget i dets særæoge udvalg om domkirkens status som UNESCO-verdensarv.

Har været aktivi Roskildes Folkeoplysningsudvalg.

Formand for Børns Voksenvenner i Roskilde.

Bor privat i Grønnegade.

Opstillet som nummer 4 på den konservative liste ved det kommende kommunevalg til Roskilde Byråd