Den gamle Kino står til nedrivning

Lokalplanen rummer også mulighed for at opføre nye bygninger flere andre steder på bagsiden af Algade-karreen. Ifølge lokalplanen skal brugsens varegård overdækkes, så der bliver skabt et byrum til fx rekreative formål, og det giver samtidig mulighed en bygning med over 2000 etagemeter umiddelbart bag Algade 49-51. Og på den anden side af Bibliotekspassagen åbner lokalplanen for, at Kinos gamle biografsal bliver revet ned. Den er i dårlig stand efter at have stået tom i adskillige år, og den har ikke nævneværdig bevaringsværdi, så lokalplanen forudsætter, at bygningen bliver revet ned, så der kan opføres 1170 etagemeter på samme sted. I de nye bygninger nærmest Algade er stueetagen forbeholdt forretninger, cafeer og lignende, mens der er mulighed for boliger eller liberalt erhverv oppe i etagerne.