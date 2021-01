Den flittige stjernearkitekt bag Duebrødre Hospital

Den historiske bygning Duebrødre Hospital mellem Stændertorvet og domkirken er for tiden centrum for en debat om en fredning af bygningen. Et forslag om at frede Duebrødre Hospital er blevet afvist af Slots- og Kulturstyrelsen, der nok mener, at bygningen er af høj kvalitet, men at den er blevet ændret så meget, at den ikke er fredningsværdig. Den afgørelse er nu anket af lokalhistorikeren Per Steenholdt.