To projekter i Roskilde Kommune har været så heldige at få penge fra Friluftsrådet til kampagnen Vores Natur. Den ene er Roskilde Oplevelseshavn som også skal medvirke i en DR naturserie i et afsnit om naturen under overfladen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Den ene skal i tv: Lokal naturformidling får penge fra Friluftsrådet

Roskilde - 28. februar 2020 kl. 07:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Friluftsrådet har netop sat navn på 23 foreninger i Region Sjælland, som får del i tilsammen 900.000 kroner. En god bid af pengene havner i Roskilde Kommune, hvor to foreninger har været heldige at få del i midlerne.

50.000 kroner går til Roskilde Oplevelseshavn, og 22.800 kroner til Ågerup og Omegns Landsbyråd.

Hos Roskilde Oplevelseshavn er formand Pia Amaia Rangan rigtig glad for pengene.

- Det betyder, at vi har penge til den naturvejleder, som vi rigtig gerne vil have ved vores platform på havnen. Der bliver også råd til materialer, så vi kan lave aktiviteter for både store og små på havnen, siger hun.

Med i DR-serie 1. april går sæsonen i gang på havnen, og Roskilde Oplevelseshavn satser på masser af underholdende information til de havnebesøgende i påsken.

Søndag den 19. april bliver oplevelseshavnen en stor bidragsyder til en tv-serie på DR under navnet »Vilde vidunderlige Danmark«. DR kalder serien for den mest ambitiøse danske naturserie nogensinde. Roskilde Oplevelseshavn skal deltage i episoden, der handler om naturen under havoverfladen.

- I ugen efter udsendelsen gør vi også meget for at være meget til stede på havnen med aktiviteter og information. Det er blandt andet det, pengene er med til at sikre, siger Pia Amaia Rangan.

Penge til pavillon Jens Pedersen er formand for landsbyrådet i Ågerup, og hos ham kommer pengene til at gå til noget ganske konkret.

- Vi får råd til en solid pavillon, som gør det lettere at afholde vores ture. Vi laver også en infotavle ved vores sognegård, som skal fortælle, at man er i et område med mange ramsløg, fortæller han.

Pavillonen vil blive brugt til landsbyrådets ture, som i år kommer til at gå til Kildemosen, Salvadparken, en krible-krabletur ved Kildemosesøen og en fugle- og naturtur til Hvedstruphøj.

Pengene kommer fra Friluftsrådet, Nordea-fonden, 15. Juni Fonden og Aage V. Jensens Naturfond.

DR's nye naturserie har i øvrigt premiere søndag den 12. april.

På www.voresnatur.dk kan man allerede nu finde over 100 naturaktiviteter, som finder sted i 2020 i hele landet.