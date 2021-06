Se billedserie Vikingeskibsmuseet kunne 8. juni genåbne efter forårets nedlukning. Nu kommer anden nedlukning, som ikke kommer nær så meget bag på direktør Tinna Damgård-Sørensen - og egentlig er hun glad for at have haft åbent hele efteråret. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Den anden nedlukning føles ikke lige så hård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Den anden nedlukning føles ikke lige så hård

Roskilde - 08. december 2020 kl. 06:31 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

På den igen. Roskildes museer lukker ned onsdag, men selvom det er en gentagelse af den hårde periode i foråret, går både Romu og Vikingeskibsmuseet til den nye lukning med mere ro og fortrøstning.

Læs også: Museum har forberedt sig på en ny virkelighed

- Vi tillader os at være ved godt mod. Det er noget, hele Danmark skal igennem med at passe på, at smitten ikke går amok. I forhold til sidst er der meget mere håb nu, for der er en vaccine på vej, og vi har vænnet os til situationen, siger Romus direktør, Morten Thomsen Højsgaard.

Museet er siden foråret blevet helt mobile, så alle kan arbejde hjemmefra. Kommunikation til publikum er også blevet meget mere digital, aktuelt med julekalender og julefordrag på nettet.

- Vi er et andet sted og har tilpasset os corona meget mere. Vi er ikke i samme chok som tilbage i marts, da denne her usynlige fjende kom og ramte os, siger Morten Thomsen Højsgaard.

Ikke liv på Museumsøen Det er kun al indendørs museumsaktivitet, der er sat streg over frem til 3. januar. Vikingeskibsmuseet kunne derfor godt holde deres udendørs aktiviteter i gang uden at lukke folk ind i Vikingeskibshallen, men det kommer ikke til at ske.

Romu har lige afsluttet den store særudstilling om Gasolin på Ragnarock. Nu bruger de blandt andet nedlukningen på at forberede det næste store nummer: En særudstilling om Roskilde Festival fra 5. februar. Foto: Jørgen C. Jørgensen

- Det giver jo ingen mening. Vi kommer til at lukke museet og vores café for gæster på onsdag, siger direktør Tinna Damgård-Sørensen.

Hun føler sig også meget bedre klædt på til at lukke ned i forhold til i marts, hvor alting skulle opfindes forfra. Nu handler det først og fremmest om at få lagt en plan for de opgaver, medarbejderne skal løse hjemmefra og få overblik over de økonomiske konsekvenser.

Aflyst julehygge December er ikke højsæson på museet, men der plejer at være pænt besøgt i julen.

- Vi har planlagt nogle særlige julearrangementer for familier, så dem er vi i gang med at aflyse. Så plejer vi at have en god omsætning i vores butik, hvor nogle lokale køber julegaver, og der plejer at være en god omsætning i vores café, siger Tinna Damgård-Sørensen.

Alt i alt kan hun godt bevare smilet på læben, til det forhåbentlig bliver muligt at åbne igen til januar.

- Det er jo en sur en at slutte året med. Omvendt tænker jeg, at vi har været heldige indtil nu, at vi har kunnet gennemføre efteråret med så meget åbningstid, siger hun.

Trækplaster i februar På Romu er Morten Thomsen Højsgaard mest ærgerlig over ikke at kunne give folk hyggelige juleoplevelser med at opleve gammeldags jul i Lutzhøfts Købmandsgård eller købe adventsgaver i museumsbutikken.

- De store trækplastre i julen er noget, vi allerede har aflyst for et halvt år siden. Det er julemarkederne, og dem besluttede vi at aflyse i sommer. Det betyder noget og ærgrer os meget, men vi kan samtidig godt se med, at vi med de stigende smittetal må hjælpe hinanden med at komme gennem krisen. Vi fortsætter med at arbejde på digitale måder og med at forberede et nyt år, hvor vi i løbet af foråret og sommeren skal arbejde på en masse spændende ting, siger han.

Romus første store trækplaster i 2021 er en stor særudstilling om Roskilde Festival på Ragnarock. Den åbner 5. februar, om coronaen og statsministeren vil.

relaterede artikler

Corona skærper profilen på nyt vikingeskibsmuseum 21. juli 2020 kl. 17:11

Corona kan forandre Vikingeskibsmuseet for altid 09. april 2020 kl. 08:25