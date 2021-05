Den Kolde Krig skulle styres fra rum under skole

På gulvet i det store magasin står en stor trækasse »Kommandopostpakning model 1969«, står der på den. Indtil for nylig stod kassen på gulvet i et rum under Klostermarksskolen. Rummene var udset til at være kommandocentral for civilforsvaret, hvis Den Kolde Krig blev varm.