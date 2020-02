Der er totimers parkering i bymidten, men på pladserne med mulighed for opladning kan man holde fire timer - og delebiler kan holde der uden tidsbegrænsning. I praksis betyder det, at størstedelen af elladepladserne på fx Schmeltz Plads er optaget af delebiler. Foto: Steen Østbjerg

Delebiler blokerer ladestandere for private elbiler

Roskilde Kommune brander sig som en grøn kommune og var den første kommune, der skiftede alle sine dieseldrevne bybusser ud med elbusser. Også delebilsordninger er kommunen med til at fremme, men tilsyneladende sker det nu på bekostning af ejere af private elbiler, for hvem kommunen ikke gør livet lettere.

Delebilerne har nemlig privilegier, som de private elbiler ikke har. De kan holde uden tidsbegrænsning ved ladestanderne på for eksempel Schmeltz Plads, hvilket i praksis betyder, at størstedelen af pladserne, der er forsynet med ladestandere, ikke er til rådighed for det hastigt voksende antal private elbiler.

Formanden for plan- og teknikudvalget i Roskilde, Daniel Prehn (S), erkender, at der er et problem og henviser til, at forvaltningen allerede er i gang med at se på området. Han håber, at det bringer forslag til, hvordan det kan løses.