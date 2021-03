Hver måned kommer en ny plakat op i Medborgerskabet på Stændertorvet i Roskilde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Del dine lyspunkter med andre i marts

Foråret er på vej, selv om det stadig er en smule koldt. Der er heldigvis lysglimt forude, og et af dem er en ny plakat i Medborgerskabet på Stændertorvet foran Byens hus i Roskilde.

I skabet er plakaten for marts måned netop sat op, hvor opfordringen lyder at komme med dine lyspunkter på Tankevæggen. Det du skal gøre er at skrive på en post-it seddel og sætte den på væggen, og dermed give dine lyspunkter videre, så andre kan læse dem.