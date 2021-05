Signe Lopdrup er ked af, at det igen blev nødvendigt at aflyste Roskilde Festivalen, men opfordrer alle til at beholde deres billet til næste år. (Arkivfoto: Peter Andersen) Foto: Peter Andersen

Definitiv beslutning: Festivalen aflyst

Roskilde - 04. maj 2021

Som ventet og frygtet blev Roskilde Festivalen i 2021 også aflyst, og alle med billet opfordres nu til at overføre dem til næste år i 2022.

Denne definitive beslutning kommer efter regeringens beslutning om, at der ikke må gennemføres store arrangementer i Danmark i den kommende sommer.

Festivalens direktør Signe Lopdrup har selv siddet med i det ekspertudvalg, der har undersøgt mulighederne og rådgivet myndighederne, så beslutningen er ikke kommet helt bag på hende.

- Desværre er aflysningen jo ikke helt uventet. Men det er meget ulykkeligt, og vi er knuste over, at vi ikke får mulighed for at samles igen på vores festival og bidrage til at genskabe de fællesskaber, som corona-krisen har ødelagt for landets unge. Det er der brug for nu.

- Aflysningen er meget alvorlig for vores forening og et hårdt stød for kulturens vækstlag og den værdikæde, der er med til at skabe festivalen.

Brug for støtte

Med den støtte, som regeringen har lovet til de store kultur-arrangører, regner Festivalen dog med at kunne holde de centrale dele af sin organisation kørende endnu et år, så man kan begynde at forberede arrangementet for 2022.

- Det vil være en uvurderlig og afgørende hjælp for os, at billetkøbere overfører deres billet til 2022. Vi har oplevet en kæmpe opbakning fra billetkøberne gennem hele corona-tiden. Deres fortsatte støtte til os og andre aflyste arrangører er præcist det, som skal føre os igennem krisen.

- På den måde kan vi igen samles til Roskilde Festival på den anden side, forklarer Signe Lopdrup.

Roskilde Festival arrangeres af Foreningen Roskilde Festival og skabes af 30.000 frivillige. Alt overskud fra festivalen doneres til humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde til gavn for især børn og unge.

Siden begyndelsen i 70'erne har Roskilde Festival genereret over 405 millioner kroner til udlodning.