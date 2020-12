Debat: Vulkanbranden er den nye roskildesyge

Ethvert forsøg ender i en kvalmende hørm, som med vind og vintertåge lægger sig over byen som et låg af ildelugtende dunst af polsk kålmine (ikke stavefejl). Usundt og stinkende uden mulighed for at have vasketøj, babyer eller beboelse til udluftning.