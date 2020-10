Danny Nielsen fra Enhedslisten undrer sig over, at SF er gået med i budgetforliget i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Vil SF have minimumsnormeringer?

Roskilde - 05. oktober 2020 kl. 18:56 Kontakt redaktionen

SF har gennem længere tid slået sig op som værende det parti, der tager hånd om børnene og børnefamilierne. Både nationalt, hvor de gjorde et stort nummer ud af deres støtte til minimumsnormeringer, og lokalt hvor der er givet udtrykt for at velfærden, herunder forholdene for kommunes børn og unge skal prioriteres.

Derfor undrer det mig mere end bare en smule, at SF i Roskilde byråd er gået med i et budgetforlig, hvor der spares 55 millioner kroner på kommunens drift årligt, herunder 22 millioner på skole og børneområdet, det fører til forringede forhold for børn og unge i Roskilde Kommune. Herunder for daginstitutionerne.

Havde dette været en nødvendighed, som nogle i forligskredsen giver udtryk for, var det en ting. Sagen er bare den, at det ikke er tilfældet, Enhedslisten Roskildes budgetforslag demonstrerer, hvordan vi både kan skabe balance i budgettet og prioritere velfærden.

Dertil kommer, at forligskredsen har forpligtet sig til ikke at fremsætte forslag, der påvirker budget uden på forhånd at blive enige. Man kan fristes til at spørge, hvordan SF har tænkt sig at indfri deres løfte om minimumsnormeringer under disse forhold, hvor der både skal skæres ned på børn- og ungeområdet og skal skabes enighed i en forligskreds, der strækker sig fra SF til Venstre og Liberal Alliance.

Minimumsnormeringer handler ikke bare om at sikre, der er en voksen til stede, det handler langt mere grundlæggende om at prioritere kommunens børn trivsel, at give dem en god start på livet og den omsorg, som alle burde have krav på, også mens forældrene er på arbejde. Dette er meget mere end blot tal i et regneark, det handler i bund og grund om at give dem en værdig start på livet.

Det mener jeg bør veje væsentligt tungere end nedskæringer, som er fuldkommen unødvendige, når det kommer til stykket. Jeg troede sådan set, at SF var enige i dette, men jeg må desværre konstatere, at det ikke er tilfældet.

Danny Nielsen

Medlem af Enhedslisten Roskilde

Universitetsparken

1H, 2, 34

Trekroner

