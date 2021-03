Dansk Folkepartis Merete Dea Larsen vil gerne have et lægehus til Svogerslev, hvor hun selv bor, men hun finder ikke, at det er kommunens opgave at stille lokaler til rådighed for privatpraktiserende læger. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Venstre stikker folk blår i øjnene i sag om lægehus

Roskilde - 03. marts 2021 kl. 11:11 Af Merete Dea Larsen, byrådsmedlem, Dansk Folkeparti Kontakt redaktionen

Først vil jeg konstatere, at det er superdejligt, at den sidste lempelse vi vedtog, der lettede adgangen til at få sager på byrådets dagsorden, ser ud til at virke. Nu skal man blot samle 500 underskrifter for at få en sag på byrådets dagsorden. I mine øjne skal vi bruge de værktøjer, vi kan for at få aktiveret og involveret befolkningen.

Det har i årtier været svært at få de »almindelige« borgere på banen. Vi har en god fast garde af politisk orienterede borgere, som er flinke til at komme til diverse arrangementer. Dem skylder vi alle en stor tak, uanset partifarve.

Når vi prøver nye ting, lærer vi også løbende, og den sidste læring jeg oplever er, at vi i et eller andet omfang skal sikre, at folk er opmærksomme på den direkte linje til en politiker, man har, hvis man ikke vil stille et generelt spørgsmål ind i forvaltningen. Ting, der undrer, overrasker, gode ideer med mere, bør have tydelige indgange ind i kommunen.

Lægehus i Svogerslev Lad os tage eksemplet med lægehus i Svogerslev. En vanvittig god ide. En ide jeg ikke tror kan finde en eneste modstander. Hvem mener ikke, det giver mening, i et stort lokalområde som Svogerslev, at der er let adgang til en læge?

Hvis vi har været tydelige nok i vores aktiviteter, ville man vide, at vi havde den sag oppe for et par år siden, hvor vi gik hårdt til forvaltningen for at finde ud af, hvilke muligheder vi som kommune har for at påvirke regionen til at give Svogerslev en læge.

Som kommune kan vi ikke give ydernumre. Det er regionen. De tildeles på baggrund af indbyggertal. I Roskilde har vi, i tiden, en fin lægedækning generelt, og der er andre steder i regionen, der i den grad trænger mere.

Den anden mulighed, som vi fik forelagt dengang, er muligheden for at få lov til at rykke en eksisterende læge i Roskilde centrum herud. Regionen har på forhånd tilkendegivet, at det vil den se positivt på.

I den forbindelse prøvede kommunen at få læger, der kunne have interesse i at flytte til at træde frem, så vi kunne se, om vi kunne finde muligheder. Ingen ønskede at flytte dengang.

Kan ikke tvangsflytte læger Det er sådan, at vi kan ikke tvangsflytte læger væk fra centrum. Det kan være en ide, man kan tage op i regionerne, om det er en mulighed, der skal forhandles med lægerne, når der handles overenskomst. Hvorvidt det er en god ide, vil jeg ikke stille mig til dommer over for nu. Det vil medføre en række andre udfordringer i forhold til at skævvride vilkår m.m. (en anden debat).

Der ligger stadig den beslutning, vi traf dengang - at kommunen skal være åben, imødekommende og hjælpsom i det omfang, det er muligt, hvis/når en læge ønsker at flytte herud.

Den primære udfordring er egnede lokaler og et forretningsgrundlag, som en læge finder attraktivt nok. En læge skal have en aftale med en privat indehaver herude eller tæt på (f.eks Hyrdehøjcentret), før vi kan gøre noget.

Merete Dea Larsen (DF) mener, at Venstre stikker vælgerne blår i øjnene ved at komme med flere ønsker uden at fortælle, hvad deres prioritering er.

Ikke liberale Venstre Jeg bemærkede på byrådsmødet, at Venstre giver udtryk for, at det er kommunens ansvar at finde egnede lokaler. Det er så nok der, hvor jeg til tider finder Venstre en anelse »ikke liberal«. Skal kommunen fremover stille lokaler til rådighed for privatpraktiserende læger? Skal det så være en billigere husleje end ved en privat aktør for at sikre, at det er en læge, der flytter ind? Skal vi så også tilbyde alle andre læger i Roskilde den fordel og på den måde diktere, hvor der skal ligge lægehuse?

Det er ikke en retning, vi i Dansk Folkeparti finder gangbar at prioritere i en tid, hvor kommunale bygninger kun er i starten af en genopretning, og hvor vi mangler boliger til udviklingshæmmede og opgradering af de eksisterende og mange andre væsentligt mere akutte ting, og jeg vil da meget gerne høre, om det virkelig er den vej, Venstre ønsker, og den prioritering Venstre ønsker at stå på mål for? En skøjtebane er ligeledes på Venstres ønskeliste samt meget andet. Det kunne være klædeligt at prioritere sin ønskeliste, så folk har en fornemmelse af, hvad de kan forvente.

Vil hellere miste stemmer Venstre kritiserer Dansk Folkeparti og bruger aktivt debatten om lægehus i Svogerslev i deres lokale valgkamp for at sikre flest mulige stemmer herude. Jeg er også lokal, men jeg nægter altså at synke så lavt som at stikke folk blår i øjnene, om hvad vi kan som kommunalpolitikere.

Jeg går til valg på ordentlighed, som efterhånden er en mangelvare i politik. Det koster så nok nogle stemmer i Svogerslev i denne sag, da ordentlighed sjældent medfører de store overskrifter, men jeg ved, at jeg hver dag yder et seriøst stykke arbejde, og det er min intention at fortsætte med det - uagtet om det er valgår eller ej.

Så lad os nu stå sammen om ønsket om at gøre lægerne opmærksomme på vores brændende ønske, lad os hver især tale med dem, vi kender om muligheden, lad os tage alle de gode borgerforslag seriøst og ikke udnytte dem i en opdigtet uenighed.

Ved at stå sammen, når der ikke er uenigheder at spore, når vi nu engang længst.

