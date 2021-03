Bent Jørgensen (V) svarer på kritikken fra Merete Dea Larsen (DF). Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Venstre om lægehus: Vigtigt at arbejde med flere muligheder

Roskilde - 05. marts 2021 kl. 18:11 Af Bent Jørgensen, byrådsmedlem (V) Kontakt redaktionen

Stor var overraskelsen, da jeg i avisen kunne læse Merete Dea Larsens helt umotiverede angreb over for Venstre, fordi vi gennem flere år har arbejdet med opgaven at få en lægepraksis til Svogerslev.

Sagen har fået ny aktualitet, da byrådet netop har behandlet et fint borgerforslag om emnet. Fra Venstre side støtter vi, at Svogerslev med et indbyggertal på cirka 4400 naturligvis får en lægepraksis tilknyttet. Det er der heldigvis også opbakning til i byrådet, hvilket kom til udtryk, da borgerforslaget blev behandlet.

Alligevel føler Dansk Folkeparti sig kaldet til at kritisere det arbejde, der er pågået de seneste år og hvor forskellige modeller har været afprøvet. Forslagene har været båret ind i de kommunale udvalg, som fx byrådets sygehusudvalg, hvor jeg selv er medlem.

Helt overordnet er der to veje til at nå målet. Enten at regionen tildeler Svogerslev et såkaldt ydernummer, så en ny læge kan slå sig ned - eller at en eksisterende læge med nuværende praksis finder det så attraktivt, at vedkommende ad frivillighedens vej, og med regionens godkendelse, vælger at flytte til Svogerslev.

Den første vej er forsøgt flere gange uden held. Så kan man naturligvis som Dansk Folkeparti læne sig tilbage og sige, at alt andet er vælgerbedrag og så ikke gøre mere. Men hvorfor det? Skylder vi ikke at prøve de muligheder af, som der nu er?

Derfor har jeg bl.a. sammen med repræsentanter fra lokalrådet og med input fra læger arbejdet med, hvad der så skal til. Det vil bl.a. kræve, at vi kan finde gode lokaler til en læge. Det er ikke en regionsopgave, men netop en kommunal opgave og noget som byrådet kan understøtte.

Dette har også har været rejst på de borgermøder om helhedsplanen for Svogerslev, at vi skal huske at indtænke sundhedsfaciliteter i den fremtidige udvikling af Svogerslev.

Jeg håber, at vi lokalt fremover kan arbejde sammen om det fælles mål - også selvom vi kan være uenige om vejen derhen.

