Debat: Venstre: Lad os hjælpes ad med at holde vores byer rene og pæne

Roskilde - 23. juli 2020 kl. 17:09 Af Jette Tjørnelund, byrådsmedlem, gruppeformand (V) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når vejret er godt, stiger lysten til at være ude, men desværre er det ikke alle, der har lige stor respekt for vores fælles ting eller andre mennesker. Hærværk og oprydning efter andre er ikke blot en ærgerlig måde at bruge penge på. Det skaber også utryghed i et område, når det ikke fremstår rent og pænt.

Vi ønsker en større indsats at bryde den onde cirkel ved at investere i forebyggelse mod hærværk og styrke det frivillige ejerskab for, at vores fælles offentlige områder er pæne.

For det er ikke i orden, når toiletter, skilte, skraldespande og stier i Folkeparken bliver overmalet med graffiti i slutning af juni, eller når der her i juli bliver forsøgt påsat en brand i Folkeparkens hårdprøvede toiletbygning. Det er ikke i orden, når stationsområderne i vores byer må holde for blandt andet med overmaling af biler, hærværk mod elevatorer eller toiletter. Det er ikke i orden, at skrald og affald bliver smidt på fællesarealer. Men den gode nyhed er, at ryddelige omgivelser og orden hjælper med at holde hærværk nede.

Venstre ønsker konkret, at der ved budgetforhandlingerne afsættes en forebyggelsespulje til investering i mere lys og/eller mobil overvågning på hot spots for hærværk og at reservere en driftspulje til at understøtte frivillige pedeller, der via landsbyråd eller bydelsråd gør en ekstra indsats for at få offentlige arealer til at fremstå pæne.

De frivillige kan for eksempel supplere den kommunale indsats ved at opsamle affald, tørre bænke og skilte af eller opmale en mindesten, så de fremstår pæne. Lad os hjælpes ad med at passe på de fælles værdier til glæde for os alle.

