Kastaniehøj Vandværk er bekymret for, hvad den kommende Frederikssundsmotorvej får af betydning for grundvandet og for Værebro Ådal. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Debat: Truer Frederikssundsmotorvejen drikkevandet?

Roskilde - 23. juni 2021 kl. 07:25 Af Annette Kristensen, formand for Kastaniehøj Vandværk Kontakt redaktionen

Værebro Kildeplads øst for Gundsømagle er en af de vigtigste og mest vandrige kildepladser på Sjælland. Det planlagte tracé for den kommende Frederikssundsmotorvej løber over en usædvanligt lang strækning - ca. 5,5 km - igennem et område med særligt vigtige og særligt sårbare grundvandsmagasiner. Det kræver særlig omhu hos Vejdirektoratet, der planlægger motorvejen. Men denne omhu er desværre ikke fuldt ud til stede.

Jordbunden på dalsiderne er sandet og gruset jord - Stenløse Grusgrav ligger lige ved siden af traceet. Der er nogle lerlinser i undergrunden på 3-10 meter tykkelse, hvorimellem der næsten ingen ler er. En eventuel forurening vil fra overfladen af lerlinserne sive ud til siden, og ned igennem sandet til grundvandet.

I Vejdirektoratets »Opdatering af VVM-undersøgelse af Frederikssundmotorvejen« står der da også, at den geologiske sårbarhed på store strækninger må betegnes som høj. Hvis man ser på de specielt sårbare områder, dem med mindre end fem meter lertykkelse, så berører motorvejsanlægget disse på ganske store strækninger. Vejdirektoratet har oplyst, at man ikke kan lerfore omgivelserne langs motorvejen. Man må altså bare håbe på, at der ikke sker nogen tankvognsulykke en morgen, hvor tågedisen ligger tæt i dalen, og at autoværnet holder.

Endnu værre står det til, når det gælder jordbundsforholdene ude i selve Værebro Ådal, hvor en bro på bropiller skal føres over dalen. Man har lavet enkelte prøveboringer, herunder en lige i dalkanten, hvor broen skal føres over; men der findes ingen boringer ude i selv ådalen - det er teknisk svært at etablere en boring på et sted med så blød tørvejord. Så vidt vi ved, ligger der fast bund i ca. 38 meter dybde, og derover mest smeltevandssand. Men det vides ikke sikkert.

Når vi spørger Vejdirektoratet om der er tilstrækkelig viden til at kunne dimensionere bropillerne og lave en stabil bro, så får vi intet klart svar. Man regner med at finde de tekniske løsninger, efterhånden som anlægsarbejdet skrider frem. Det vil sige, at ingen ved præcis, hvilke tekniske indgreb der skal foretages, ekstremt tæt ved vigtige drikkevandsboringer.

En særlig stor fare består i, at man borer direkte gennem drikkevandsmagasinerne for at sætte bropillerne. Forurenet vand vil kunne sive direkte ned langs siden af bropillerne. For at undgå det, bør der fores med bentonit omkring pillerne.

I sin tid lovede man at sætte penge af til supplerende geologiske undersøgelser, men når vi stiller spørgsmål, er svaret på alle spørgsmål: »Der er ikke på nuværende tidspunkt lavet omfangsrige detailundersøgelser af geologien på strækningen« eller »Der er ikke detailprojekteret endnu«. Man vil altså nu anlægge en bro i et område, hvor risikoen for at skade drikkevandsboringer er meget stor, og hvor man ikke på forhånd har afgjort, hvordan problemerne teknisk skal løses.

Rent drikkevand er vores vigtigste levnedsmiddel - også for de fremtidige generationer - og derfor ikke en ressource vi bør gamle med - hvorfor det er så vigtigt, at vi allerede inden det første spadestik tages, har foretaget dybdegående geologiske undersøgelser og kender konsekvenserne - det er for sent når vi først står på kanten af Værebro Ådal!

Konklusionen må være, at det på den baggrund vist er for tidligt at foretage endelig beslutning om anlæg af denne vejstrækning.

