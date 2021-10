Gitte Kronbak, formand for S-gruppen i Roskilde Byråd, tilbageviser kritik fra Venstres leder Jette Tjørnelund.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Tjørnelund løber fra sin del af ansvaret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Tjørnelund løber fra sin del af ansvaret

Roskilde - 09. oktober 2021 kl. 07:47 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Roskilde

I en artikel i Roskilde Avis 5. oktober, retter Venstres leder i Roskilde Byråd Jette Tjørnelund en uhørt grov og urimelig kritik af borgmester Tomas Breddam og hans to socialdemokratiske forgængere. Det kombineres med en udokumenteret påstand om kaos på ældreområdet, hvor både ledere og medarbejdere har fortjent bedre efter at have kæmpet med coronaens mange udfordringer, det seneste halvandet år.

I sin iver efter at score stemmer i valgkampen glemmer Jette Tjørnelund en ikke helt uvæsentlig detalje, nemlig at hun selv og Venstre har været med i mange af de seneste års budgetter.

Nu foreslå du så at øge bevillingerne til ældreområdet. Men uden at komme med forslag til hvor vi så skal finde pengene: Hvor skal finansieringen komme fra, og hvad skal så ikke prioriteres Jette Tjørnelund?

Det er også meget overraskende, at Jettes Tjørnelunds viden om de store udfordringer på arbejdsmarkedet p.t., åbenbart er ikke eksisterende. Beskæftigelsen er tårnhøj, arbejdsgiverne råber på kvalificerede og stabile medarbejdere. Imens stiller du borgerne i udsigt, at du med et snuptag kan sikre flere fuldtidsansatte, og mere stabilitet.

Jamen Jette, der er jo ikke noget vi hellere vil end skabe stabilitet og tryghed for vores ældre borgere.

Alt det er vi jo netop gået i gang med at drøfte i Økonomiudvalget, i fagudvalget og nu går du ud og vil tage patent på løsningerne - som du godt ved at vi i et samlet økonomiudvalg, er i gang med at tage hånd om. Det er ikke klædeligt.

Gennem det sidste halvandet år har vores medarbejdere været hårdt presset af udfordringerne i corona perioden, og de har trukket et meget stort læs i en lang periode med stor uforudsigelighed, (som du nu kalder rod!), omstilling måned efter måned.

Samtidig har de skullet være vores familiers varme arme, mens plejecentre og bosteder var lukket ned. Hvis du tænker det er motiverende og inspirerende personaleledelse bare at skælde ud, så kan jeg ikke være mere uenig.

Den snak og den indsats, der skal laves for den fremtidige ældrepleje i Roskilde, fortjener bedre.

Den kræver en grundig og langsigtet indsats og den skal også indeholde kompetenceudvikling af både eksisterende og nye medarbejdere. Vi skal være så attraktive i Roskilde, så vi ikke er til at komme uden om, når vi skal rekruttere i fremtidens marked, som ser ud til at blive voldsomt udfordret af at vi heldigvis lever længere.

Gitte Kronbak (S),

Gruppeformand i Roskilde Byråd