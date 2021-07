Iben Krog Rasmussen havde det som om, hun var på Roskilde Festival igen, da hun så blandt andre Joyce spille til Summer Days på Dyrskuepladsen. Foto: Thomas Olsen

Debat: Tak til Roskilde for at give os lidt Roskilde-feeling

Roskilde - 01. juli 2021 kl. 14:04 Af Iben Krog Rasmussen, folketingskandidat for Venstre i Sjælland Storkreds Kontakt redaktionen

Min krop higer altid efter alt muligt, når den har tømmermænd. Salt, sukker, fedt - noget sprødt. Jeg har lyst til alt og intet på en gang, og det er først, når jeg sætter tænderne i en rugbrødsmad med spegepølse, remolade og ristede løg, at min krop forstår, at det jo var lige netop dét, som den havde brug for.

En sådan oplevelse havde jeg i weekenden, hvor jeg var til Summer Days, der er miniatureudgaven af Roskilde Festival og foregår på den mytiske dyrskueplads i Roskilde.

Da jeg stod til en koncert, da jeg knubbede mig op ad fremmede, hoppede og sang med på dansk lyrik gik op for mig, at det jo lige netop var dét, som jeg har haft brug for og cravet efter i halvandet år.

Allerede på gåturen fra stationen til dyrskuepladsen var der Roskilde-feeling. Alle stoppede op, talte med hinanden, vi fandt en hugorm på vejen og blev skræmte og fascinerede med en lokal borger på cykelstien.

Man skulle have en frisk coronatest for at komme ind på festivalområdet, hvilket også var det eneste element, der mindede os om, at friheden ikke er lige så fri, som den var en gang. Så snart vi var inde var alt, som det plejer at være. Vi faldt i snak med folk, smagte på hinandens drinks og drak fadøl i festivalsmængder.

Klokken 21.30 gik det unge rockband, Joyce, på. Jeg har fulgt de unge Roskilde-drenges evne til at sætte ord på en hel generations følelser. Jeg har vandret på det flade Falster, mens deres vrede musik satte rytmen, der fik mig frem i landskabet og livet. Joyce spillede som skulle Mette Frederiksen høre deres aggressioner, vi andre dansede, hoppede ind i hinanden og sang med, som havde alle glemt, at man spytter, når man synger.

Lad os være ærlige. Der er en større risiko for coronasmitte, når vi mennesker mødes, synger, danser, mærker musikken og livet. Vi skal ikke være dumdristige, og vi skal passe på hinanden. Men vi står i en situation, hvor over halvdelen af alle danskere er vaccineret.

Regeringen startede med at begrunde sine corona-restriktioner med, at der ikke måtte komme overbelægning på sygehusene. Det er vi milevidt fra at have i dag, men nu er målet ændret til at være, at vi ikke må have nogen coronasmittede. Det er farligt at leve, men det er endnu farligere ikke at leve.

Man kan først mærke hvad man har brug for, når man får det, og jeg tror, at vi danskere har brug for mere kultur. Tak til Roskilde by og Roskilde Festival for at give mig liv og Roskilde-feeling. Musik er noget, som vi mødes om. Fysisk og i byen over alle byer. Mere af det.

