Debat: Surt opstød fra Venstre

Venstres Evan Lynnerup kommer med et surt opstød over, at jeg som udvalgsformand forud for udvalgsmødet i en pressemeddelelse udtrykker håb om, at der vil være opbakning i kultur- og idrætsudvalget til, at vi sætter gang i en række tiltag til at hjælpe vores kultur- og idrætsliv i Roskilde Kommune igennem coronanedlukningen - akkurat som vi gjorde under nedlukningen i foråret.