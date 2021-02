Dorthe Bejstrup roser personalet i vaccinationscenteret i Roskilde Kongrescenter for måden, køen blev håndteret på. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Stor ros til personalet i vaccinationscenteret

Det er sjældent, at jeg griber til tasterne, men det, der får mig til at gøre det nu, er af respekt for de mennesker, der den 17. februar var på arbejde i vaccinationscentret i Roskilde Kongrescenter.