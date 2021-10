Sådan forestiller en udvikler sig at der kan bygges senniorboliger ved Jyllingecenteret. Illustration: Søtoften Aps

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Stop hetzen mod forvaltningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Stop hetzen mod forvaltningen

Roskilde - 11. oktober 2021 kl. 14:11 Af Jens Børsting (S), formand for plan- og teknikudvalget Kontakt redaktionen

I DAGBLADETs lørdagsudgave den 9. oktober angriber medlem af byrådet for Liberal Alliance, Lars Christian Brask i grove vendinger den kommunale forvaltning med ord som manipulation, ulækkert og uacceptabelt, og på Facebook hen over weekenden fortsætter han med at bakke op om endnu mere voldsomme skældsord mod såvel forvaltningen som flertallet af politikere i plan- og teknikudvalget.

Læs også: Bud på seniorbofælleskab ved butikscenter

Det er en helt urimelig adfærd fra et erfarent medlem af byrådet, som kender til såvel forvaltningens opgaver som til, hvordan forhold i forvaltningen, man måtte være utilfreds med, skal behandles.

Baggrunden er et boligprojekt ved Jyllingecentret, hvor en udvikler præsenterer et projekt, som efter forvaltningens vurdering ikke opfylder kravene i forhold til de overordnede planer og til de politikker, som er vedtaget i byrådet. Derfor forhandles der mellem udvikleren og forvaltningen, som ikke kan finde et grundlag for en indstilling til udvalget om et oplæg til en lokalplan.

Og ja, der har været drøftet muligheden af at inddrage noget af centerområdet for at skabe plads til udviklerens ønske til antallet af bolig-m2, men det kan man naturligvis ikke stille krav om fra Roskilde Kommune, og jeg kan garantere, at det nuværende centerområde ikke kommer til at indgå, hvis ejerne af centret ikke ønsker det.

Udvalget behandlede sagen i sidste uge, som nævnt i DAGBLADET. Lars Christian Brask og Mogens Hallager, Konservative, fremsatte et ændringsforslag, som ikke fandt tilslutning i udvalget.

Derefter fremlagde jeg som formand for udvalget et forslag, som afsluttede debatten med den mest åbne tilgang til det videre forløb, nemlig at plan- og teknikudvalget pålagde forvaltningen at indgå i fornyede drøftelser med udvikleren. Der kan det så afklares, om der er muligheder for inden for gældende bestemmelser til at finde en løsning, der kan danne grundlag for oplæg til en lokalplan.

Samtlige udvalgets medlemmer inklusiv Lars Christian Brask og Mogens Hallager stemte for forslaget og dermed beslutningen om det videre forløb!

Det er derfor usmageligt, at et erfarent byrådsmedlem på den måde i såvel DAGBLADET som på Facebook tilsviner en forvaltnings ledelse og medarbejdere, som ikke på samme måde som politikere kan forsvare sig.

At vi øvrige politikere må stå for skud og blive klandret for det ene og det andet, er jo desværre ikke nyt fra Lars Christian Brasks side.

relaterede artikler

Hård kritik af forvaltningen: Det er ren manipulation 09. oktober 2021 kl. 08:18