Debat: Stibro over motorvejen - hvorfor?

Roskilde - 21. august 2021 kl. 11:52 Af Jens Børsting, formand for plan- og teknikudvalg i Roskilde Kontakt redaktionen

Det debatteres i øjeblikket på forskellige medier, om og i givet fald hvorfor der bør opføres en stibro over motorvejen fra Musicon til Dyrskuepladsen. Argumenterne for og imod er mange, men mest af alt handler de om økonomi og »hvorfor - til hvilken nytte« broen skal etableres.

Jeg vil prøve at orientere om baggrunden for, at byrådet gennem mere end 10 år har arbejdet for etablering af stibroen og dermed også sat udgifterne ind i de årlige budgetter, således at broen kunne etableres, når behovet reelt opstod.

Argumenterne, jeg anfører neden for, kan alle findes i de forskellige ramme- og lokalplaner for områderne nord og syd for motorvejen ved Musicon.

De første tanker om en stibro ligger helt tilbage fra byrådets vedtagelse af helhedsplanen for Roskilde Råstof- og Festivalområde i 2010. Her opstod tanken om at udvikle landskabet syd for Dyrskuepladsen til et rekreativt fritidslandskab, som kunne bruges året rundt af alle borgere. Området er senere døbt Milen og udvikles løbende. Stibroen skulle medvirke til at borgerne fik let adgang til dette område og til Dyrskuepladsens aktiviteter.

Ved udviklingen af Musicon-bydelen var der en ambition om at begrænse den kørende trafik i området. Der skulle skabes en bydel med gode rammer for byliv, kulturoplevelser og aktivitet, hvorfor parkeringsfaciliterne skulle samles i periferien af boligområderne. Samtidig blev det besluttet at fastsætte en lavere parkeringsnorm end den typiske norm andre steder i Roskilde, da forventningen var, at man som beboer i bydelen ville være indstillet på at transportere sig internt i denne til fods eller på cykel fra p-områderne i periferien.

Der blev planlagt med opførelse af tre parkeringshuse i området, ligesom der ville være parkeringsmulighed på p-området mellem motorvejen og Darupvej - hvor en stibro ville være en nem og hurtig adgangsvej til Musicon.

Der bliver løbende anlagt 1340 p-pladser i bydelen - dels i p-huse og dels på terræn. Øvrigt behov skal løses i nærområdet - primært ved Darupvej, som nævnt ovenfor.

Parkeringspladserne forventes at skulle betjene ca. 1000 boliger og op mod 1000 arbejdspladser samt gæster til de kulturelle og offentlige formål i området. Da en del af pladserne i dagtimerne bruges af arbejdspladserne i bydelen, kan de på andre tidspunkter bruges af beboere og gæster.

Roskilde kommune har solgt byggegrundene i Musicon under den præmis, at kommunen skal sikre, at de 1340 pladser bliver anlagt i området i takt med, at boliger m.v. bliver opført. De udviklere, som har købt grundene, har handlet på disse vilkår og bidraget til at p-pladserne kan opføres. Derfor indgår etableringen i de løbende budgetter.

Ser man i de nævnte lokalplaner for området er det klart, at den lavere parkeringsnorm forventes kompenseret i et eller andet omfang ved, at der etableres en stibro, som sikrer let adgang mellem p-pladsen på Darupvej og Musicon.

Endelig indgår stibroen i den nord-syd-gående stiforbindelse, der løber fra Roskilde Havn og til Viby. Allerede i dag løber denne sti gennem Dyrskuepladsen og videre til Kamstrup, og mange lokale borgere benytter jævnligt stien.

Idrætsområdet ved Darupvej er under flytning til Målfeltet ved Køgevej, da der skal graves grus, hvor det nuværende anlæg er placeret. Stibroen vil være med til, at der også fremover er en god og trafiksikker mulighed for at børn og andre kan komme fra midtbyen, Musicon m.v. til de nye idrætsfaciliteter.

Ovenstående belyser det grundlag, der gennem de seneste 10-12 år har påvirket byrådets beslutninger om at etablere stibroen over motorvejen og fastholde den år efter år i budgetterne.

Bliver stibroen ikke etableret, vil der formentlig opstå behov for at etablere flere p-pladser i Musicon-bydelen som alternativ til parkering ved Darupvej, da 1340 p-pladser i Musicon sandsynligvis ikke rækker til det behov, der i dag og i fremtiden er til parkering i eller tæt på Musicon.

Det netop opførte parkeringshus i Musicon, som tages i brug om kort tid og er det mindste af de tre planlagte p-huse, har et anlægsbudget på 47 mio. kr. for 240 pladser. Om der kan bygges flere p-huse i Musicon, er nok tvivlsomt, men hvis det nuværende eller de kommende skal udbygges for at dække det fremtidige behov, vil prisen pr. p-plads svare til den nævnte pris. Og der vil så skulle køre betydeligt flere biler ind i Musicon for at parkere.

Derfor har det i planerne været relevant at se Darupvej-området som »reserve-parkeringsområde« for Musicon-bydelen.

Jeg håber at have belyst, at stibroen ikke er et nyt fancy projekt, som er unødvendigt eller overflødigt. Stibroen over motorvejen er beregnet at koste 40 mio. kr. fordelt over to år af et årligt kommunalt anlægsbudget på 175 mio. kr. excl. byggemodning.

Skal parkeringen for Musicon løses, som det var forudsat gennem brug af pladsen ved Darupvej, må der nødvendigvis være en direkte forbindelse til Musicon.

Placeringen af stibroen er også til diskussion, men jeg er overbevist om, at alle vil arbejde for, at de to motorklubber i området også fremover kan forblive, hvor de er.

Jens Børsting (S)

formand for plan- og teknikudvalget