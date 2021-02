Anna Bondo Nielsen, Enhedslisten. Foto: Steen Østbjerg

Debat: Smid ikke barnet ud med badevandet

Roskilde - 09. februar 2021 kl. 15:27 Af Anna Bondo Nielsen og Thorkel Hyllested, Enhedslisten Kontakt redaktionen

Roskilde har de seneste år sat fokus på tidlig opsporing, så vi tidligere opdager og reagerer på børn og unge, der er i mistrivsel. Jo tidligere vi reagerer, desto større er chancen for at give den rette hjælp, inden problemerne vokser sig for store og for uoverskuelig. Den rette hjælp tidligt i forløbet støtter både barnet/den unge og familien til at få bedre livskvalitet. Samtidigt bliver det på sigt billigere for kommunen, at problemerne ikke eskalerer.

Med den tidligere opsporing kom der, som man kunne forvente, væsentligt flere underretninger og henvisninger i forhold til børn og unge, der har brug for hjælp. Men der blev ikke prioriteret tilsvarende økonomi til at kunne håndtere de flere problematikker, som nu kom frem i lyset. Tværtimod blev der gentagne gange vedtaget besparelser på området. Det kunne naturligvis ikke hænge sammen, og i 2020 brugte kommunen flere penge, end der var budgetteret med, for at kunne følge med det øgede behov for hjælp.

I sidste uge vedtog skole- og børneudvalget så, hvordan kommunen skal nedbringe forbruget på området - både de penge, der er blevet brugt for meget, og de besparelser, der er vedtaget på området. Alt i alt er planen, at forbruget på børne- og ungeområdet skal være 20,2 millioner kroner mindre i 2023, end det er nu. Konsekvenserne bliver bl.a. færre sagsbehandlere, færre kontaktpersoner og kortere varighed af indsatser for det enkelte barn.

Det hænger slet ikke sammen med intentionen om en tidlig indsats!

I Enhedslisten støtter vi alle overvejelser om, hvordan ting kan gøres billigere for kommunen, men det er under forudsætning af, at kvaliteten opretholdes, så vi ikke sætter den tidlige indsats over styr. Skal vi spare penge på sigt, har vi brug for flere sagsbehandlere og et stærkt fagligt udgangspunkt for indsatsen.

Derfor foreslog vi i kommunens skole- og børneudvalg, at de aktuelle besparelser aflyses her og nu, og at vi følger udviklingen nøje og tilpasser budgettet de effektiviseringer og det eventuelle mindre behov, som indsatsen på sigt vil føre med sig.